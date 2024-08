Fiorentina, Pongracic si presenta: “Sento fiducia”. Gonzalez verso l’addio

“Sento fiducia nella società – ha detto – metto a disposizione le mie qualità e ci ho messo un secondo a scegliere Firenze. Appena ho saputo della Fiorentina, non ho esitato un attimo nel fare la mia scelta. Voglio migliorarmi e giocare bene con la squadra un grande calcio per cercare di vincere più partite possibile. La Fiorentina è il posto giusto per fare tutto questo”.

Buon feeling anche con mister Raffaele Palladino: “Mi ha spiegato come vede il mio ruolo in campo e quello che si aspetta dalle mie qualità”.

“Sono nato in Germania – ha spiegato in conferenza – e ho sempre pensato e voluto solo giocare a calcio. Ho giocato all’estero, sono cresciuto e a Lecce sono riuscito anche a migliorare molto, dopo un primo anno più difficile perché ho subito un infortunio. Ora sono sulla strada giusta. Il prezzo del mio cartellino non mi mette ansia, significa che la Fiorentina mi voleva fortemente, e questo mi dà fiducia. Io gioco sempre per dare il massimo, al di là di qualsiasi valore economico”.