Fiorentina, tutti i convocati per il ritiro al Viola Park

FIRENZE – Tutto pronto per la prima parte del ritiro della Fiorentina in vista della prossima stagione agonistica.

Si terrà al Viola Park di Bagno a Ripoli da martedì 9 a venerdì 19 luglio.

Mister Raffaele Palladino, inizialmente potrà contare su questi effettivi, in attesa delle novità provenienti dal mercato: Lorenzo Amatucci (2004), Leonardo Baroncelli (2005), Alessandro Bianco (2002), Cristiano Biraghi (1993), Josip Brekalo (1998), Maat Daniel caprini (2006), Oliver Christensen (1999), Pietro Comuzzo (2005), Domilson Cordeiro Dos Santos (1998), Christian Dalle Mura (2002), Filippo Distefano (2003), Niccolò Fortini (2006), Nanitamo Jonathan Ikone (1998), Gino Infantino (2003), Michael Olabode Kayode (2004), Eddy Nda Konan Kouadio (2006), Christian Michael Kouame (1997), Dimo Nikolaev Krastev (2003), Pietro Leonardelli (2006), Lorenzo Lucchesi (2003), Rolando Mandragora (1997), Tommaso Martinelli P (2006), Louis Munteanu (2002), M’Bala Nzola (1996), Fabiano Parisi (2000), Niccolò Pierozzi (2001), Luca Ranieri (1999), Tommaso Rubino (2006), Abdelhamid Sabiri (1996), Riccardo Sottil (1999), Pietro Terracciano (1990).

La prima squadra viola svolgerà, questo il programma, due sedute di allenamento giornaliere, la prima alle 9,30, a porte chiuse, la seconda, indicativamente, alle 18, all’interno dello stadio Curva Fiesole nel Viola Park, aperto al pubblico. In programma inoltre il 14 luglio l’amichevole Fiorentina contro la Fiorentina Primavera. Venerdì 19luglio, infine, a conclusione della prima fase del ritiro precampionato, si svolgerà l’amichevole tra Fiorentina e Reggiana.

Nei giorni di libero accesso alle sessioni di allenamento i cancelli del Viola Park saranno aperti dalle 17. Per poter accedere all’interno dello stadio Curva Fiesole sarà necessario prenotare gratuitamente un tagliando d’ingresso, attraverso il sito ufficiale. Per la prenotazione è necessario essere in possesso della tessera InViola, ad eccezione degli under 6 che potranno accedere senza prenotazione.

Al termine delle sedute di allenamento, saranno organizzate delle sessioni di foto e autografi con i calciatori viola.

E’ possibile seguire tutto il ritiro viola tramite i canali ufficiali della società (sito ufficiale, social network e app).