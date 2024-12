Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Fiorentina-Udinese, Bove tifoso speciale in tribuna al Franchi

Fiorentina-Udinese allo stadio Franchi di Firenze lunedì 23 dicembre alle ore 18.30. Posticipo e penultima partita della 17esima giornata di serie A nel giorno dell’antivigilia di Natale. A chiudere la 17esima giornata Inter-Como alle 20.45.

Partita con Edoardo Bove tifoso speciale in tribuna.

Direttore di gara Matteo Marcenaro di Genova assistito da Bindoni e Tegoni. Quarto ufficiale Cosso. Al Var Pezzuto e Maresca.

Udinese di Kosta Runjaic a quota 20 punti, reduce dal ko in casa dell’Inter.

Fiorentina di Raffaele Palladino a quota 31 punti, reduce dal ko di Bologna contro l’ex tecnico Vincenzo Italiano dopo otto vittorie consecutive. E dal pari in Portogallo in Conference League. Una partita da recuperare per la squadra viola. Quella con l’Inter al Franchi sospesa domenica 1 dicembre per il malore di Edoardo Bove.

E Bove, 22 anni, torna al Franchi di Firenze in tribuna per Fiorentina-Udinese. Per il centrocampista si tratta della prima volta allo stadio dopo il malore nel primo tempo di Fiorentina-Inter. Il ricovero all’ospedale di Careggi, la terapia intensiva, l’intervento chirurgico.

Kosta Runjaic, tecnico Udinese: “Affrontiamo una squadra che ha qualità, in particolare in fase offensiva, che pressa alto, che merita la classifica che ha. Noi abbiamo messo in campo due prestazioni intense contro Inter e Napoli, abbiamo avuto buone fasi di gioco ma anche momenti più critici su cui dobbiamo lavorare. Dobbiamo ridurre gli errori ed evitare ingenuità, se si va in svantaggio contro queste squadre poi è difficile recuperare. Cercheremo di affrontare la gara nel migliore dei modi. Contro la Fiorentina dobbiamo lavorare tutti assieme, essere compatti, metterli in difficoltà. Sono una squadra di grande qualità, hanno grandi personalità soprattutto davanti, pressano alti, dobbiamo mantenere l’equilibrio, evitare il loro pressing, vincere i duelli. Sarà una partita intensa, loro hanno perso contro Atalanta e Bologna, mentre noi abbiamo giocato molto bene a Bergamo e fatto un punto a Bologna. Abbiamo le nostre possibilità, dobbiamo superare i nostri limiti per fare dei punti, che è il nostro obiettivo. Poi vedremo come andrà”.