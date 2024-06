Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Firenze abbraccia il Tour: Toscana capitale mondiale del ciclismo

Firenze abbraccia il Tour de France. La presentazione delle squadre una grande festa per la città che per la prima volta nella storia della manifestazione in giallo ospita la partenza del Tour. E la Toscana che diventa capitale mondiale di ciclismo.

Grand Départ con start istituzionale in piazza Signoria dopo la presentazione delle squadre giovedì 27 giugno che ha coinvolto anche Palazzo Vecchio e piazzale Michelangelo. I ciclisti sfileranno lungo le strade fiorentine attraversando il centro storico

Il Nuovo Teatro dell’Opera ospita il Press Center, sede operativa, centro di accoglienza e sala stampa. Un centro multifunzionale per oltre 600 giornalisti accreditati da tutto il mondo, dotato di tecnologie multimediali all’avanguardia e aree dedicate alla formazione tecnica e sanitaria.

Eugenio Giani, presidente Regione Toscana: “La Toscana è felice di accogliere il Tour de France. Siamo impegnati per garantire la massima ospitalità e, nell’ambito delle competenze regionali, tutti i servizi di supporto necessari. Il Tour è una grande vetrina per tutto il territorio toscano. È motivo di grande gioia per la città di Firenze che può legittimamente rivendicare la prima gara in linea della storia, la Firenze-Pistoia del 1870, e per una regione che, a partire da Gino Bartali e Gastone Nencini, ha segnato la storia del ciclismo con un’infinità di imprese. Rappresenta non solo un’occasione di spinta per le nostre attività turistiche e la valorizzazione del nostro patrimonio, ma anche di promozione dello sport tra i giovani e della cultura della mobilità ciclabile”.

Gastone Nencini, vincitore del Tour, celebrato a Campi Bisenzio con la ‘Notte in giallo’ con gara ‘Lanciotto Ballerini’. ‘Notte in giallo’, sottolinea il Comune di Campi Bisenzio, “tributo che l’amministrazione comunale ,con il patrocinio del Tour de France, ha voluto dedicare al campione fiorentino che portò il tricolore sul gradino più alto del podio lasciando un segno tangibile nella storia del nostro Paese”.

Prosegue Giani: “Il sistema regionale è impegnato per dare un contributo affinché il via della manifestazione dal territorio metropolitano fiorentino si svolga nella maniera migliore possibile e sia momento di arricchimento culturale. Da un lato la mostra di Karl Kopinski, uno dei maestri dell’illustrazione europea con i suoi ritratti di campioni di ieri e di oggi, e il coinvolgimento, attraverso Toscana promozione turistica, nell’organizzazione di Becycle, l’evento di Pitti Immagine dedicato al cicloturismo”.

“Con i professionisti del sistema sanitario e grazie alle associazioni di volontariato abbiamo messo in campo un piano globale con l’obiettivo di assicurare l’assistenza sanitaria di emergenza pre-ospedaliera e ospedaliera agli atleti, agli addetti ai lavori, agli spettatori e alla popolazione residente. Non verranno ridotte le attività ordinarie non di emergenza, come dialisi e terapie oncologiche, e il sistema sanitario resterà al fianco della popolazione residente ‘fragile’, soprattutto di quella che abita nelle aree direttamente interessate del percorso della gara e sottoposte a provvedimenti di viabilità. In questo grande momento di festa auguro a tutte le squadre e a tutti gli atleti di dare vita ad una corsa avvincente e sono certo che resterà in loro in bel ricordo della nostra terra”.