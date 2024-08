Goleada della Fiorentina nell’amichevole di Grosseto: Kouame fa tripletta

Getting your Trinity Audio player ready...

Grosseto – Fiorentina 2-7GROSSETO

: Raffaelli (45’ Massellucci), Falasca (78’ Sardo), Cretella (59’ Fregoli), Frosali (77’ Brighi), Addiego, Sabelli (85’ Canessa), Marzierli (45’ Angeli), Boiga, Macchi (45’ Nunziati), Sacchini, Grasso (26’ Senigagliesi). A disposizione: Riccobono. All.: Malotti

FIORENTINA: Christensen (71’ Leonardelli), Pongracic (58′ Kouadio), Baroncelli, Bianco (58′ Caprini), Brekalo, Fortini, Infantino, Colpani (58′ Beltran), Martinez Quarta (58′ Harder), Kayode, Kouame (71’ Rubino). A disposizione: Dolfi, Barak. All.: Palladino

ARBITRO: Lachi di Siena (Pieve di Pisa e Laci di Empoli)

RETI: 11’Pongracic, 15’, 33’ e 58’ Kouame, 30’ Boiga, 37’ Kayode, 45’ Colpani, 63’ Senigagliesi, 76’ Rubino

GROSSETO – Ancora un test per la Fiorentina in vista dell’inizio del campionato. Stavolta l’avversaria è il Grosseto di serie D, partito nella preparazione da soltanto una settimana.

Finisce in goleada, anche a causa dei tanti errori difensivi dei maremmani su cui mister Malotti dovrà lavorare nelle prossime settimane. Mattatore del match Kouame, autore di una tripletta. In gol anche i nuovi acquisti Pongracic e Colpani, quest’ultimo alla prima in campo con la maglia viola (contro il Montpellier era in panchina). In gol nella prima frazione anche Kayode.

Nella ripresa girandola di sostituzioni ma il risultato si arrotonda ancora con Kouame e Rubino. Di Boiga e Senigagliesi i gol maremmani.

L’estate viola si infiamma, però, sul fronte mercato. È in programma il 6 agosto, infatti, l’incontro con Gonzalez per decidere il futuro dell’attaccante argentino.