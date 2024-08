Il Bisonte Firenze, buone sensazioni nella prima settimana per coach Bendandi

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Prima settimana di lavori e primo microbilancio per Il Bisonte Firenze.

La squadra ha ufficialmente cominciato la preparazione nella sussidiaria di Palazzo Wanny, con un paio di sessioni ‘acquatiche’ alla Mmcropiscina dell’Isolotto. Undici le giocatrici per ora a disposizione di coach Simone Bendandi e del suo staff: le palleggiatrici Beatrice Agrifoglio e Marta Bechis, le centrali Nausica Acciarri e Giulia Mancini, le schiacciatrici Stella Nervini, Emma Cagnin e Bianca Lapini, gli opposti Adhu Malual e Marina Giacomello e i liberi Giulia Leonardi e Manuela Ribechi, mentre Anna Davyskyba è sbarcata il 24 agosto a Firenze dopo gli impegni con la sua Bielorussia, Ilaria Battistoni si unirà al gruppo il 26 per proseguire la riabilitazione e Božana Butigan è in ritiro con la nazionale croata per le gare di qualificazione ai prossimi europei, e arriverà in città nel prossimo fine settimana.

Nella prima fase della preparazione il programma prevede quasi ogni giorno una doppia seduta di allenamento, con un paio di giorni liberi a settimana, mentre a livello di amichevoli il primo appuntamento sarà il Trofeo McDonald’s di Imola, in programma il 14 e il 15 settembre, con Il Bisonte che debutterà nella semifinale contro la Omag San Giovanni in Marignano.

“Abbiamo appena concluso la nostra prima settimana di lavoro – spiega coach Simone Bendandi – e devo dire che mi sono subito trovato bene qui a Firenze, respirando quell’entusiasmo che non fa mai male. La squadra ha iniziato molto bene: abbiamo proposto allenamenti di riattivazione, di tecnica ma anche conoscitivi, mentre di vera pallavolo ne abbiamo fatta poca, perchè dobbiamo rispettare il programma preparato dallo staff, ma passo dopo passo aumenteremo le richieste e i carichi di lavoro, sia a livello di ritmo che di intensità. Ho trovato un gruppo molto reattivo, e credo sia un punto di partenza fondamentale: ho apprezzato tantissimo l’impegno delle ragazze e la loro partecipazione, a livello tattico e tecnico abbiamo appena iniziato ma secondo me un valore buono già ce l’abbiamo ed è quello dell’attenzione e dell’entusiasmo. Lunedì avremo in palestra Davyskiba, poi arriverà anche Butigan, quindi dopo due settimane di lavoro saremo già al completo e sono molto contento di questo“.