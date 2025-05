Il Bisonte Firenze, in regia ecco la neoazzurra Rachele Morello

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Si chiude con un grande colpo il mercato de Il Bisonte Firenze, che si assicura le prestazioni della palleggiatrice Rachele Morello, neo campionessa di Francia con il Levallois Paris Saint-Cloud e fresca di convocazione in azzurro da parte del ct dell’Italia Julio Velasco, che l’ha inserita nella lista delle trenta per la Volleyball Nations League.

La regia delle bisontine sarà quindi affidata a una giocatrice che non ha ancora compiuto venticinque anni, ma che ne ha già alle spalle quasi dieci di carriera, grazie a un talento esploso precocemente che le ha permesso di debuttare in A2 a quindici, in A1 a sedici e in nazionale maggiore a diciotto: Morello, che ha un palmares impressionante sia a livello di nazionali giovanili – fra cui un oro ai mondiali under 18 e un oro agli europei under 19 – che di club – una Coppa Cev e una Challenge Cup con Chieri più il titolo francese col Levallois – vestirà la maglia numero 4 e comporrà insieme a Beatrice Agrifoglio il reparto delle palleggiatrici de Il Bisonte, nel quale ritroverà coach Federico Chiavegatti con cui ha già lavorato a Ravenna nella stagione 2020/21.

Rachele Morello nasce a Settimo Torinese il 7 novembre 2000 e cresce pallavolisticamente nel vivaio della Lilliput, società del suo paese diretta dai nonni e in cui hanno militato sia la mamma che la zia: proprio con la Lilliput debutta in A2 a neanche 15 anni, poi nel 2016, dopo aver giocato in maglia azzurra l’Europeo Under 19, passa alla franchigia federale del Club Italia, in cui rimane tre stagioni (due in A1 e una in A2) e con cui esordisce nella massima categoria a 16 anni. Nel frattempo prosegue la trafila delle nazionali giovanili: nel 2017 conquista l’argento agli europei Under 18 e l’oro ai Mondiali Under 18 (in entrambi i casi venendo inserita nel sestetto ideale del torneo come miglior palleggiatrice), poi nel 2018 vince l’oro agli europei Under 19 – e debutta anche nella nazionale maggiore a 18 anni partecipando ai Giochi del Mediterraneo – e nel 2019 si mette al collo l’argento ai Mondiali Under 20. A fine estate si trasferisce a Novara, esordendo anche in Champions League, mentre nel 2020 decide di scendere in A2, categoria in cui rimane due anni prima a Ravenna (con Chiavegatti scoutman) e poi a Brescia, dove conquista la Coppa Italia di A2. Nel 2022 torna in A1 con Chieri, e in due stagioni mette in bacheca una Challenge Cup e una Coppa Cev, poi nel 2024 sbarca in Francia, e con il Levallois Paris Saint-Cloud riesce a vincere il campionato francese prima del trasferimento a Il Bisonte.

“Sono molto onorata – dice Rachele Morello – di aver ricevuto questa chiamata, mi ha fatto veramente piacere perché da tanto tempo volevo provare a guadagnarmi un posto da titolare in A1, e sono felice di ricominciare da Firenze perché credo fermamente che sia un club con una storia importante e con tanta pallavolo alle spalle, di cui mi hanno sempre parlato bene. Ho tanta voglia di disputare una grande stagione e credo che Il Bisonte si meriti tanto: anche a livello individuale sarà una bella prova e non vedo l’ora di iniziare, è da tanto tempo che aspetto questa occasione e cercherò di sfruttarla al massimo”.