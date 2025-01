Il Bisonte Firenze inizia contro Cuneo la volata per la salvezza

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Comincia la lunga volata salvezza per Il Bisonte Firenze, che nelle ultime sette partite di campionato dovrà affrontare tutte e quattro le squadre con cui si gioca la permanenza nella massima categoria: si parte il 26 gennaio alle 17, quando a Palazzo Wanny arriverà la Honda Olivero Cuneo – che ha gli stessi punti delle bisontine – per la ventesima giornata della serie A1 Tigotà, e sarà l’unico scontro diretto da giocare in casa, visto che quelli contro Roma, Perugia e Talmassons andranno in scena in trasferta. Una sfida da non sbagliare quindi per la squadra di coach Bendandi, che dopo cinque ko di fila – sia in totale che a Palazzo Wanny – deve provare a portarsi a casa i tre punti per allontanarsi dalla zona retrocessione (al momento distante una sola lunghezza) e al contempo per staccare una delle dirette concorrenti per la salvezza.

Le ex della sfida sono tre: nella Honda Olivero ci sono Alice Turco, che ha giocato a Firenze nella stagione 2019/20, e Sara Panetoni, bisontina per tre stagioni, dal 2020 al 2023, mentre ne Il Bisonte c’è Beatrice Agrifoglio, che ha vestito la maglia di Cuneo per tre annate, nel 2019/20 e poi dal 2021 al 2023. I precedenti fra le due squadre sono quindici, con nove successi per le bisontine (di cui gli ultimi sei consecutivi) e sei per la Honda Olivero.

“Ci aspetta una partita molto dura dal punto di vista della classifica e della pressione – dice coach Simone Bendandi – perché è innegabile che la pressione ci sarà: ho detto alle ragazze di pensare soltanto a giocare a pallavolo, e che non importerà essere belle da vedere, ma concrete e con tanta fame di prenderci una vittoria e di godercela fino in fondo. Siamo consapevoli che sarà una battaglia molto intensa, ma le ragazze si stanno allenando molto bene sia dal punto di vista fisico che dello spirito: se ne sono rese conto e mi fa molto piacere, ma ora non dobbiamo più guardare in faccia a nessuno ed entrare in campo per giocare al massimo contro Cuneo”.

La Honda Olivero Cuneo di coach Lorenzo Pintus dovrebbe schierarsi con Noemi Signorile (classe 1990) in palleggio, la serba Ana Bjelica (1992) come opposto, Agnese Cecconello (1999) e l’olandese Tessa Polder (1997) al centro, la russa Anastasiia Kapralova (2004) e la colombiana Margarita Martínez (1995) in posto quattro, e Sara Panetoni (2000) nel ruolo di libero.