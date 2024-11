Il Bisonte Firenze torna sul parquet: di fronte c’è la Smi Roma Volley

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Torna in campo dopo il rinvio del match con Cuneo della scorsa settimana Il Bisonte Firenze.

Quattordici giorni dopo l’ultima volta, il 17 novembre 17 Il Bisonte Firenze torna in campo a Palazzo Wanny contro la Smi Roma Volley, per l’ottava giornata della serie A1 Tigotà. Il rinvio dell’ultimo match contro Cuneo per l’indisponibilità dell’impianto delle piemontesi – recupero mercoledì 11 dicembre alle 19 – ha permesso a coach Bendandi di preparare la partita con più calma, anche se con qualche contrattempo di troppo a livello di acciacchi fisici: contro Roma comunque sarà indisponibile solo Lapini, con Davyskiba pienamente recuperata e Battistoni ormai prossima al debutto stagionale. La SMI invece, complice la bella cavalcata in Europa, giocherà la settima partita in ventitré giorni, con la notizia del recupero di Salas e Melli – già rientrate martedì in Challenge Cup con il Rapid Bucarest – e la voglia di risalire anche in campionato dove è reduce da sei ko consecutivi.

L’unica ex della sfida è l’opposto di Roma Anna Adelusi, che ha giocato ne Il Bisonte nella stagione 2022/23. I precedenti invece sono quattro, con tre successi per le romane (compreso quello per 3-1 nell’ultimo confronto giocato nella capitale) e uno per le bisontine (3-2 l’anno scorso a Palazzo Wanny).

“Ci stiamo preparando per tornare finalmente in campo dopo la pausa forzata – dice SImone Bendandi – e in queste due settimane siamo riusciti a lavorare su alcune situazioni tecniche che ci interessavano, anche se un po’ a ranghi ridotti. Roma si trova in una posizione di classifica che non è veritiera, perché ha dovuto far fronte a diverse assenze e quindi non ha raccolto quanto poteva: vediamo contro di noi con che sestetto si presenteranno, perché in Challenge Cup sono rientrate sia Salas che Melli, ma al di là di questo ci aspettiamo una battaglia perché sia noi che loro siamo affamati di punti. Siamo pronti per presentare in campo il nostro miglior gioco, siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo e ci appoggeremo a questa fiducia, con la consapevolezza che sarà una partita dura”.

La SMI Roma Volley di coach Giuseppe Cuccarini dovrebbe schierarsi con la serba Sladjana Mirković (classe 1995) in palleggio, la ceka Gabriela Orvošová (2001) come opposto, Michela Ciarrocchi (1999) e la tedesca Marie Schölzel (1997) al centro, la francese Amélie Rotar (2000) e Claudia Provaroni (1998) in posto quattro, e Giorgia Zannoni (1998) nel ruolo di libero.