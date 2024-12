Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Juventus-Fiorentina, Palladino: “Serve la partita perfetta”.

Juventus-Fiorentina domenica 29 dicembre alle ore 18 a Torino. Partita valida per la diciottesima giornata di serie A nonché ultima partita 2024 del campionato di massima divisione.

Direttore di gara Maurizio Mariani di Aprilia. Gli assistenti sono Berti e Zingarelli, il quarto ufficiale è Feliciani. Al Var c’è Di Bello mentre l’assistente Var è Guida.

Juventus di Thiago Motta e Fiorentina di Raffaele Palladino appaiate in alto in classifica a quota 31 punti.

Juventus reduce dalle vittorie con Cagliari e Monza.

Fiorentina reduce dai ko con Bologna e Udinese.

Un match che è anche grande sfida degli ex. Tra i viola l’ex bianconero Kean. Tra i bianconeri gli ex viola Vlahovic e Nico Gonzalez.

Raffaele Palladino: “Ho visto i ragazzi molto concentrati, con grande spirito e attenzione per preparare la partita. Sono convinto che saremo molto concentrati e in cerca di riscatto. Sarà una partita importante, per la città, per i tifosi e per la società. I ragazzi hanno voglia di grande riscatto, però sappiamo che affrontiamo una grande squadra. Dovremo essere perfetti“.

Su Thiago Motta. “Ha fatto benissimo a Bologna, sta facendo bene alla Juventus. É un grande allenatore, lo stimo molto come persona e come allenatore, avrà un bel futuro. Gli auguro il meglio, ma dalla prossima partita”.

Thiago Motta: “Affrontiamo una squadra forte, con un allenatore molto preparato che ha sempre dimostrato di fare un ottimo lavoro. La Fiorentina ha giocatori di qualità e un’ottima organizzazione. Nonostante non abbiano ottenuto risultati positivi nelle ultime due gare, arrivano da una serie di vittorie importanti. Per noi sarà fondamentale giocare una partita equilibrata e intensa, mantenendo la concentrazione”.

Poi Motta: “I giocatori stanno bene. Abbiamo recuperato Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Danilo e Koopmeiners. Nico ha fatto lavoro differenziato per un affaticamento, ma l’ho visto bene. Con la Fiorentina dovremo stare attenti, sono pericolosi in transizione. Sulle punizioni, Koopmeiners è il nostro primo tiratore: ha fatto 5 su 5. Anche Douglas e Vlahovic le calciano molto bene”

La lista dei convocati viola per la partita contro la Juventus.

1) ADLI Yacine

2) BELTRÁN Lucas

3) CATALDI Danilo

4) COLPANI Andrea

5) COMUZZO Pietro

6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

7) DE GEA QUINTANA David (P)

8) GOSENS Robin Everardus

9) GUDMUNDSSON Albert

10) IKONE Nanitamo Jonathan

11) KAYODE Michael Olabode

12) KEAN Bioty Moise

13) KOUAME Kouakou Christian Michael

14) MANDRAGORA Rolando

15) MARTINELLI Tommaso (P)

16) MARTÍNEZ QUARTA Lucas

17) MORENO Matías Agustín

18) PARISI Fabiano

19) PONGRAČIĆ Marin

20) RANIERI Luca

21) RICHARDSON Michael Amir Junior

22) SOTTIL Riccardo

23) TERRACCIANO Pietro (P)