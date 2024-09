La Fiorentina si illude due volte contro l’Atalanta, poi cade

Getting your Trinity Audio player ready...

Atalanta – Fiorentina 3-2ATALANTA (3-4-2-1)

: Carnesecchi; Djimsiti, Hien (46′ Brescianini), Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Ruggeri (70′ Zappacosta); Lookman, De Ketelaere; Retegui (70′ Pasalic). A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Kossonou, Cuadrado, Comi, Palestra, Samardzic, Sulemana, Zaniolo. Allenatore: Gasperini.

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Martínez Quarta, Ranieri (81′ Pongracic), Biraghi; Dodô, Mandragora (62′ Richardson), Bove (74′ Sottil), Cataldi (74′ Adli), Gosens; Colpani (62′ Ikoné); Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Kayode, Moreno, Comuzzo, Parisi, Beltrán. Allenatore: Palladino

ARBITRO: Sacchi di Macerata (Costanzo – Passeri)

RETI: 15′ Martínez Quarta, 21′ Retegui, 32′ Kean, 44′ De Ketelaere, 46′ Lookman

NOTE: Ammoniti Bove, Hien, Mandragora, Richardson

BERGAMO – La Fiorentina si illude due volte a Bergamo ma alla fine cade. Gara divertente ma dove si evidenziano tutti i limiti soprattutto di una difesa apparsa in diversi momenti non all’altezza.

Al primo vero affondo, Martinez Quarta porta avanti i suoi in mischia, ma dopo sei minuti è Retegui a riequilibrare il match. Kean, assistito alla perfezione da Mandragora, fa 2-1 ma i viola non riescono neanche a chiudere in vantaggio la prima frazione.

Prima De Ketelaere, quindi Lookman, tornano in grande spolvero, completano il recupero e il sorpasso.

Nella ripresa tante le occasioni soprattutto di marca atalantina. È De Gea a dire no in più occasioni al poker degli orobici.