La Savino Del Bene Scandicci esce con i tre punti anche da Roma

Smi Roma Volley – Savino Del Bene Scandicci: 1-3 (22-25, 25-16, 17-25, 21-25) SMI ROMA VOLLEY: Provaroni, Salas 11, Ciarrocchi 7, Rotar 7, Rucli 2, Adelusi n.e., Cicola (L2) n.e., Schoelzel 6, Melli 2, Zannoni (L1), Mirkovic 2, Orvosova 18, Muzi n.e., Costantini. All. Cuccarini G. SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Magnani (L2) n.e., Herbots 15, Castillo (L1), Ruddins n.e., Kotikova, Ognjenovic 2, Bajema n.e., Graziani, Nwakalor 10, Carol 5, Baijens 6, Antropova 26, Mingardi 7, Gennari 1. All.: Gaspari M. ARBITRI: Giglio – Vagni

ROMA – Ancora una vittoria per la Savino Del bene Scandicci

In trasferta nella capitale la Savino Del Bene Volley centra il suo quarto successo consecutivo tra serie A1 e Cev Champions League. Partita intensa e combattuta, con le ragazze di coach Gaspari che sono riuscite ad imporsi sulle padrone di casa della Smi Roma Volley al termine di quasi due ore di sfida.

Orfana di Ruddins e Parrocchiale la Savino Del Bene Volley ha approcciato la sfida conducendo dall’inizio alla fine il primo set, vinto per 22-25, ma ha poi faticato nel corso della seconda frazione, facendo registrare qualche errore di troppo e un 17% di efficienza in attacco.

Superata per 25-16, la squadra di Gaspari si è prontamente rialzata aggiudicandosi con autorità il terzo set (17-25) e poi la quarta e decisiva frazione al termine di un quarto set per larghi tratti equilibrato.

La Savino Del Bene Volley ha chiuso la gara con numeri migliori in attacco e ricezione, aggiudicandosi anche la battaglia a muro (7-10). Da migliorare invece una battuta che ha prodotto più ace rispetto a quelli di Roma (2-4), ma anche più errori (11-16).

Al termine della sfida la palma di migliore in campo è andata ad Ekaterina Antropova, che già prima dell’incontro aveva ricevuto il riconoscimento di Mvp della serie A1 nel mese di ottobre. Per l’opposta della Savino Del Bene Volley una prestazione da 26 punti e 3 ace. In doppia cifra anche capitan Herbots con 15 punti e Nwakalor con 10.

Dopo il successo a Roma la Savino Del Bene Volley dovrà proiettare la propria attenzione alla prossima sfida di Cev Champions League, in programma per mercoledì 27 novembre in casa delle polacche del Bielsko-Biała.

“È un successo molto importante: portare tre punti a casa in questo campionato non è scontato – dice coach Marco Gaspari – Lo dico da quando sono arrivato e lo ribadirò fino alla fine, basta guardare i risultati delle ultime settimane. La vittoria è arrivata come le ultime gare, dove fuori casa abbiamo fatto fatica a battere bene, non replicando quanto abbiamo fatto in casa. Commettiamo errori su battute non forzate e poi quella situazione lì ci innervosisce. Oggi di sicuro l’ingresso di Ognjenovic e Carol ha dato un pochino più di equilibrio però noi in queste partite dobbiamo fare un po’ di più, gestirle meglio. Quello che mi dispiace? Nel secondo set abbiamo incontrato delle difficoltà e ci sta, ma lo abbiamo lasciato andare e questo non ce lo possiamo permettere. Il quarto set è stata la fotocopia del secondo, ma con pazienza, con un tocco a muro, con una buona battuta, con un contrattacco, siamo riusciti a portare a casa il set. È impensabile vincere i set a 16-15 ogni volta e l’avversario oggi ha meritato, ha difeso tanto, ha battuto bene, ha trovato fiducia. Godiamoci questi tre punti perché sono davvero importanti. Adesso dobbiamo pensare alla trasferta in Polonia che è altresì una partita molto molto importante..”