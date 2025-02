La Savino Del Bene Scandicci si rituffa in campionato e affronta Roma

Getting your Trinity Audio player ready...

SCANDICCI – Dopo la delusione di Coppa la Savino Del Bene Scandicci si rituffa in campionato.

Reduce dalla 47esima edizione della Final Four di Coppa Italia, la Savino Del Bene Volley dovrà focalizzarsi nuovamente sul proprio percorso in Serie A1 e, in particolare, sulla sfida interna contro la Smi Roma Volley.

Se da un lato Herbots e compagne dovranno ritrovare il successo pieno a Palazzo Wanny per continuare a lottare per il secondo posto, occupato dalla Numia Vero Volley Milano, dall’altro sarà necessario tentare di mantenersi a distanza dalla Igor Volley Novara, in svantaggio di sole tre lunghezze.

Il fischio d’inizio del match valevole per la ventiduesima giornata di regular season è programmato per mercoledì 12 febbraio alle 20.30.

Nessuna giocatrice della Savino Del Bene Volley ha giocato nella squadra romana. Alla stessa maniera, nessuna atleta della squadra di coach Cuccarini ha vestito i colori del club toscano.

La sfida di sabato rappresenta il quarto incontro ufficiale tra le due formazioni in Serie A1, con la Savino Del Bene Volley capace di aggiudicarsi tutte le precedenti contese. L’ultimo incontro disputato risale alla nona giornata di andata quando, al Pala Tiziano di Roma, le toscane si aggiudicarono il match per 3-1.

“Per noi è è fondamentale ripartire subito – dice coach Gaspari – perché chiaramente il capitolo Coppa Italia si è chiuso con una sconfitta, con una gara che abbiamo cercato di giocare dal primo all’ultimo punto, ma nella quale non siamo stati bravi e cinici nei momenti decisivi per portare a casa un’importante finale. Adesso dobbiamo riprendere il percorso di campionato che abbiamo interrotto con la brutta sconfitta con Vallefoglia, quindi è fondamentale ritornare ad affrontare la serie A1 con la stessa determinazione che abbiamo messo in campo a Bologna, con la stessa voglia di portarci a casa la partita. Ci troveremo di fronte una squadra che ha fatto un risultato molto importante nell’ultima gara di campionato con Firenze e che sta lottando per l’obiettivo della salvezza. Noi dobbiamo pensare a fare il nostro gioco, dobbiamo mettere in campo l’attuale livello d’attacco, cercando anche di crescere ulteriormente. Sarà importante mantenere l’ordine nelle cose semplici, come abbiamo cercato di fare per tutto l’anno. Per noi è molto importante portare a casa una vittoria, dobbiamo farlo in maniera concreta, in maniera convincente, perché di qui alla fine delle regular season ci sono cinque finali da giocare e la prima sarà proprio la partita con Roma.”

Continua la caccia alla salvezza della Smi Roma Volley, momentaneamente al dodicesimo posto in classifica con 16 punti (al pari della Bartoccini-Mc Restauri Perugia) e dunque appena fuori dalla zona retrocessione. Le due vittorie casalinghe contro le dirette rivali dellaHonda Olivero Cuneo e de Il Bisonte Firenze hanno infatti ridato speranza alle ragazze di coach Cuccarini, ora a +1 proprio dalle fiorentine (15) e a +3 dalla CDA Volley Talmassons Fvg (13), ultima in graduatoria.

Al contrario, è stato sinora più positivo il percorso europeo delle capitoline che, dopo aver messo in bacheca a settembre la Wevza Cup, si sono dimostrate una delle compagini più accreditate per la vittoria finale della Challenge Cup, terza competizione europea per club. Sebbene le lupe abbiano incassato lo scorso mercoledì la prima sconfitta europea della propria stagione nella semifinale d’andata contro le tedesche del SC Potsdam, Rucli e compagne avranno la possibilità di ribaltare il risultato nel match di ritorno e qualificarsi per la finale il prossimo 19 febbraio a Roma.

Per la sfida di mercoledì, la Smi Roma Volley dovrebbe scendere in campo con Mirkovic in regia e Orvosova nel ruolo di opposto, le due schiacciatrici Salas e Melli con al centro il tandem Rucli–Schoelzel. Il ruolo di libero è affidato a Zannoni.