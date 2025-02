Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Nicolò Fagioli alla Fiorentina, in viola con Zaniolo. Salutano Sottil e Biraghi

Nicolò Fagioli è il nuovo centrocampista della Fiorentina guidata da Raffaele Palladino. Fagioli arriva dalla Juventus con la formula del prestito oneroso a 2 milioni e mezzo di euro, con l’obbligo di riscatto fissato a 13,5 milioni (più 3 di bonus) condizionato alla qualificazione in una coppa europea per il prossimo anno della Fiorentina. E la Juve ha inserito nell’accordo con i viola anche una percentuale del 10 per cento sulla futura rivendita.

Fiorentina attesa giovedì 6 febbraio al recupero al Franchi di Fiorentina-Inter, partita interrotta dopo pochi minuti per il malore di Edoardo Bove.

Alla Fiorentina dal Galatasaray Nicolò Zaniolo, l’azzurro nato a Massa a Firenze comunica di a titolo temporaneo con diritto di opzione.

Mercoledì 5 febbraio la presentazione ufficiale al Viola Park di Cher Ndour, arrivato dal Paris Saint Germain, in carriera ha vestito anche le maglie di Benfica, Braga e Besiktas.. “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Cher Ndour dal Paris Saint Germain”. Cher Ndour, nato a Brescia il 27 luglio 2004

Capitan Cristiano Biraghi al Torino: “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Cristiano Biraghi al Torino F.C”.

Riccardo Sottil al Milan: “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Sottil all’ A.C. Milan”.