Pari a Parma per l’esordio in campionato della Fiorentina

Parma – Fiorentina 1-1PARMA (4-2-3-1)

: Suzuki; Coulibaly, Circati, Balogh, Valeri; Estevez, Sohm (76′ Cancellieri); Man (65′ Almqvist), Bernabè (80′ Cyprien), Mihaila (65′ Camara); Bonny (65′ Hainaut). A disposizione: Chichizola, Corvi, Valenti, M. Anas, Kowalski, Mikolajewski. Allenatore: Fabio Pecchia.

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Quarta (60′ Parisi), Pongracic, Comuzzo (73′ Kayode); Dodò, Mandragora (73′ Bianco), Amrabat, Biraghi; Colpani (60′ Ikoné), Kouamé; Kean. A disposizione: De Gea, Martinelli, Baroncelli, Fortini, Infantino, Richardson, Barak, Beltran, Sottil, Brekalo. Allenatore: Raffaele Palladino.

RETI: 23′ Man, 75′ Biraghi

NOTE: Ammoniti Pongracic, Estevez, Balogh e Circati. Espulso Pongracic all’83’

PARMA – Finisce in parità la sfida fra Parma e Fiorentina valida per la prima di campionato. Al Tardini la neopromossa si approccia bene al campionato e mette a lungo in difficoltà l’avversaria viola, che ancora fatica a metabolizzare gli schemi di Palladino e l’inserimento dei nuovi acquisti.

Dopo le schermaglie iniziali passano i gialloblu di Pecchia: Bonny supera Martinez Quarta e serve Man che fredda Terracciano. È del Parma la migliore occasione per il raddoppio: Sohm coglie una clamorosa traversa.

Nella ripresa la Fiorentina alza il baricento dopo le buone occasioni che i viola avevano avuto nella prima frazione con Colpani. Il pareggio lo propizia alla mezz’ora un errore di Suzuki che tocca il pallone fuori area: Biraghi impatta con un missile su punizione. Nel finale rosso per doppia ammonizione per Pongracic e clamorosa occasione di Cyprien davanti al portiere, ma manda a lato.

Un punto guadagnato, alla fine, per la Fiorentina.