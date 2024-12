FIRENZE – Parla per metà fiorentino la staffetta d’argento ai mondiali di nuoto in vasca corta a Budapest.

Nel primo giorno di gare alla Duna Arena di Budapest, la staffetta azzurra composta dal capitano della delegazione Lorenzo Zazzeri, tesserato Esercito e Rari Nantes Fiorentina insieme all’altro fiorentino Leonardo Deplano, Manuel Frigo e Alessandro Miressi, per la terza volta consecutiva si conferma sul podio mondiale con un argento da copertina alle spalle degli Usa, primi con record.

Per il quartetto azzurro orfano di Ceccon e Martinenghi, entrambi a casa per motivi personali, una conferma in odor d’impresa dopo il secondo posto di Abu Dhabi 2021 e l’oro a Melbourne 2022.