Partita maschia per la Fiorentina nel test con il Bolton: finisce 1-1

Bolton – Fiorentina 1-1BOLTON (3-5-2):

Baxter; Ricardo Santos, Toal, Forrester; Dacres-Cogley, Thomason, Sheehan, Lolos, Conway; Adeboyejo, Collins. Entrati: Iredale, Johnston, Nlundulu, Coleman, Morley, Arfield, Khumbeni, Matheson, Sharples-Hamed. Allenatore: Evatt.

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Comuzzo (67’ Kayode), Ranieri (78’ Krastev), Biraghi (75’ Mandragora); Ikone (67’ Dodo), Bianco (75’ Kouame), Barak (55’ Amatucci), Fortini (67’ Parisi); Brekalo (78′ Sottil), Caprini (55’ Rubino); Kean (75’ Kouadio). A disposizione: Martinelli, Christensen, Pongracic, Baroncelli, Munteanu. Allenatore: Palladino.

RETI: 21’ Brekalo, 65’ Adeboyejo

BOLTON – Partita vera per l’inizio della tournée inglese della Fiorentina. I viola di Palladino, nonostante le gambe pesanti per i forti carichi di lavoro, mettono in scena un buon primo tempo, per poi accusare la migliore condizione degli avversari, più vicini all’inizio del campionato.

Nel primo tempo il vantaggio porta la firma di Brekalo servito da Caprini. Gli inglesi rispondono con una traversa di Lolos solo davanti al portiere. Nella ripresa anche Kean coglie una traversa piena, poi al 65′ è una uscita errata di Terracciano a concedere l’1-1 al Bolton.

Finale ‘maschio’, soprattutto dopo la brutta entrata di un difensore dei locali su Kean. Fioccano le ammonizioni, tutte per i viola: giallo per Ranieri, Rubino e Dodo prima del finale che non cambia il risultato