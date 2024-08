Prezzi bloccati per la campagna abbonamenti della stagione di A1 del Bisonte Firenze

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – #FirenzeSiamoNoi. È questo lo slogan scelto dal Bisonte Firenze per la campagna abbonamenti della stagione 2024/2025 a Palazzo Wanny.

Tante le novità per l’annata di campionato. La prima importante novità è l’Azzurra Card, che permetterà a coloro che la sottoscriveranno di entrare a far parte della community de Il Bisonte e di vivere la squadra come non mai: la tessera, nata in collaborazione con il nuovo ticketing partner Vivaticket, sarà gratuita per gli abbonati e costerà invece 10 euro per tutti gli altri sostenitori.

L’Azzurra Card sarà il nuovo supporto per entrare a Palazzo Wanny in occasione delle gare casalinghe de Il Bisonte Volley, e darà accesso a sconti riservati per l’acquisto dei singoli biglietti, oltre a permettere di usufruire di sconti dai partner che aderiscono alla promozione.

Anche quest’anno l’abbonamento darà diritto ad accedere a tutte e tredici le gare casalinghe della regular season, con i prezzi bloccati rispetto alla scorsa stagione e con due tariffe diverse in base al settore: 205 euro per la tribuna sud-ovest-est e 100 euro per la sopraelevata sud-est. Altra grande novità di questa campagna abbonamenti sarà la tariffa ridotta per gli under 16 (nati dall’1 gennaio 2008), al prezzo di 150 euro per la tribuna sud-ovest-est e di 80 euro per la sopraelevata sud-est; stesso costo per la riduzione riservata ai tesserati delle società Fipav della Toscana, mentre per gli under 6 l’ingresso sarà gratuito previa prenotazione all’indirizzo email biglietteria@palazzowanny.it.

Gli abbonamenti interi e ridotti saranno acquistabili da oggi fino a sabato 5 ottobre presso il circuito Vivaticket o scrivendo una mail a biglietteria@palazzowanny.it, sempre previa sottoscrizione dell’Azzurra Card, mentre le richieste di sistemazione in uno specifico settore verranno evase in ordine cronologico di arrivo, in quanto i posti sono tutti numerati.