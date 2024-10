Prima gara lontano da Firenze per il Bisonte: trasferta a Chieri

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Prima trasferta stagionale per Il Bisonte Firenze, che il 20 ottobre alle 17 è atteso al PalaFenera di Chieri dalla Reale Mutua Fenera Chieri ’76, per la terza giornata della serie A1 Tigotà.

Dopo il derby di domenica scorsa, arriva un’altra sfida difficile per la squadra di coach Bendandi: le piemontesi ormai da qualche anno stazionano stabilmente in zona Europa, e anche in questa stagione sono partite molto bene, battendo Novara e Cuneo nelle prime due giornate e perdendo solo con Milano mercoledì, nell’anticipo del tredicesimo turno. Anche Il Bisonte però sta bene, e proverà a mettere i bastoni fra le ruote a Chieri, proseguendo nel suo graduale ma costante processo di crescita.

Le ex della sfida sono tre: nella Reale Mutua ci sono Sara Alberti, bisontina per quattro stagioni, di cui l’ultima da capitano, tra il 2017 e il 2021, e Gaia Guiducci, protagonista con la maglia de Il Bisonte nel 2022/23, mentre a Firenze c’è Stella Nervini, che ha giocato a Chieri nel 2022/23, vincendo anche una Challenge Cup. I precedenti fra i due club sono invece tredici, con nove vittorie per Il Bisonte (di cui cinque negli ultimi sei confronti) e quattro per la Reale Mutua.

“Sappiamo che andiamo ad affrontare una squadra forte – dice coach Bendandi – ben organizzata e allenata bene, in un campo bello caldo in cui è sicuramente stimolante giocare, quindi per noi sarà un’altra battaglia: con il derby abbiamo aperto una serie di partite molto impegnative qualitativamente, anche se poi in realtà tutte lo sono, ma noi stiamo continuando il nostro lavoro nella consapevolezza che siamo solo all’inizio. L’ho detto anche alle ragazze: sono due mesi che lavoriamo insieme, siamo alla terza di campionato e dobbiamo essere soddisfatti di quello che stiamo facendo, visto che abbiamo vinto una bellissima partita contro Vallefoglia e abbiamo giocato un buon match anche contro Scandicci. Contro Chieri dovremo scendere in campo consapevoli dei nostri mezzi, ma al tempo stesso dovremo avere pazienza, perché ci sono ancora dei meccanismi da oliare, e anche la tenuta mentale durante tutto il match deve essere rodata”.

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 di coach Giulio Cesare Bregoli, al netto del possibile turnover, dovrebbe schierarsi con l’olandese Sarah Van Aalen (2000) in palleggio, la francese Lucille Gicquel (1997) come opposto, la statunitense Avery Skinner (1999) e Loveth Omoruyi (2002) in banda, la cipriota Katerina Zakchaiou (1998) e Sara Alberti (1993) al centro e Ilaria Spirito (1994) nel ruolo di libero.