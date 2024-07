Pubblicato il calendario di A1 femminile di volley: Bisonte parte con Vallefoglia, Savino Del Bene con Cuneo

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Il Bisonte Firenze e Savino Del Bene Volley Scandicci, c’è il primo atto ufficiale.

È uscito oggi, infatti, il calendario del prossimo campionato di A1. Fra i consueti commenti (“Tanto prima o poi si devono affrontare tutte”) e la speranza di una partenza morbida ecco come è andata alle formazioni fiorentine.

Il Bisonte Firenze

Le fiorentine esordiranno ospitando Vallefoglia, mentre a Santo Stefano, per la terza stagione consecutiva, si giocherà il derby con la Savino Del Bene Scandicci.

La regular season ancora una volta è composta da quattordici squadre, con l’ingresso delle neopromosse Perugia e Talmassons al posto delle retrocesse Trentino e Cuneo, quest’ultima rientrata poi in organico acquisendo il titolo sportivo di Casalmaggiore.

L’undicesima stagione consecutiva in A1 per Il Bisonte comincerà quindi da Palazzo Wanny: salvo anticipi o posticipi, la prima giornata si giocherà domenica 6 ottobre, e come detto vedrà le bisontine ospitare la Megabox Ond. Savio Vallefoglia. Nella seconda, in programma domenica 13 ottobre, sarà subito derby con la Savino Del Bene Scandicci, con Il Bisonte formalmente squadra ospitante, mentre la prima trasferta è fissata per domenica 20 ottobre per la terza giornata, contro la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Quest’anno i turni infrasettimanali saranno ben sei: mercoledì 30 ottobre le bisontine giocheranno in trasferta contro il Vero Volley Milano per la quinta giornata, mercoledì 4 dicembre in casa contro Talmassons per l’undicesima, giovedì 26 dicembre a Palazzo Wanny nel tradizionale derby di Santo Stefano contro Scandicci (formalmente in trasferta) per la quindicesima, mercoledì 15 gennaio 2025 in casa contro Milano per la diciottesima, mercoledì 12 febbraio 2025 in trasferta contro Perugia per la ventiduesima e mercoledì 26 febbraio 2025 in casa contro Conegliano per la venticinquesima. La tredicesima e ultima giornata d’andata è fissata per domenica 15 dicembre, con la squadra di Bendandi che giocherà in casa contro Bergamo, mentre il girone di ritorno comincerà domenica 22 dicembre con il match esterno contro Vallefoglia. L’unica sosta stagionale sarà dedicata alla disputa della Final Four di Coppa Italia l’8 e il 9 febbraio 2025, mentre la regular season si chiuderà sabato 1 marzo 2025 con la ventiseiesima giornata, con Il Bisonte che farà visita a Bergamo.

Savino Del Bene Scandicci

Il debutto stagionale della Savino Del Bene Volley avverrà sabato 5 ottobre tra le mura amiche di Palazzo Wanny, con la squadra di coach Antiga che si troverà di fronte la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo.

La Savino Del Bene Volley sarà a Palazzo Wanny anche per la seconda giornata di campionato, stavolta però da formazione ospite dato che, il prossimo 13 ottobre, le nostre ragazze saranno chiamata ad affrontare il derby con Il Bisonte Firenze. La sfida di ritorno invece andrà in scena il 26 dicembre, con la Savino Del Bene Volley che in quell’occasione sarà la squadra di casa.

Alla terza giornata, la Savino Del Bene Volley affronterà la prima sfida con una squadra neo promossa, ospitando la Black Angels Perugia Volley il 20 ottobre. Sempre contro una neo promossa si disputerà il primo dei quattro turni infrasettimanali previsti dal campionato di Serie A1: alla quinta giornata arriverà infatti la sfida con le friulane della Cda Volley Talmassons Fvg.

Il primo big match della stagione arriverà invece alla sesta giornata, quando la Savino Del Bene Volley dovrà incrociare la sua strada con le campionesse d’Italia in carica della Prosecco Doc Imoco Conegliano.

A proposito di grandi sfide, sarà un finale di girone d’andata e di ritorno dalle grandi emozioni per la Savino Del Bene Volley, che dopo aver affrontato la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 alla quart’ultima giornata, dovrà vedersela con Vero Volley Milano e Igor Gorgonzola Novara negli ultimi due turni.

Il regolamento

Anche quest’anno accederanno ai play off le prime otto classificate al termine della regular season: i quarti si giocheranno al meglio delle tre gare, mentre le semifinali e la finale al meglio delle cinque. La tredicesima e la quattordicesima retrocederanno in A2, mentre la Coppa Italia Frecciarossa coinvolgerà le prime otto classificate al termine del girone di andata: i quarti di finale si giocheranno fra il 29 e il 30 dicembre, mentre la Final Four si disputerà nel weekend dell’8-9 febbraio.