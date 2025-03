Rari Nantes Florentia, a Palermo una impresa dal sapore di salvezza

Getting your Trinity Audio player ready...

Telimar – Rari Nantes Florentia 8-12 (1-2 5-4 2-3 0-3)

TELIMAR: C. Mandalà, P. Mangiante, E. Marini 1, E. Fabiano, G. Boggiano, T. Alfonso Pozo 1, A. Giliberti 3, J. Muscat Melito 2, F. Lo Cascio 1, L. Bajic, R. Lo Dico, F. Pettonati, D. Holland, G. Giovinazzo. All. Baldineti

RN FLORENTIA: M. Cicali, N. Hofmeijer, M. Stocco, C. Di Fulvio 2, T. De Mey 1, M. Calamai 1, T. Turchini, G. Cardoni, S. Sordini 4, N. Benvenuti, G. Bini 4, D. Borghigiani, G. Gioia, U. Visciani. All. Minetti

ARBITRI: Calabrò e Brasiliano

NOTE: Usciti per limite di falli Muscat Melito (T) e Di Fulvio (F) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Telimar 5/12 + 2 rigori (uno fallito) e RN Florentia 5/11 + un rigore. Cicali para un rigore a Giliberti a 7’00” del quarto tempo sul risultato di 8-12. Spettatori:150 circa.

PALERMO – Nel ventiduesimo turno della regular season maschile la Florentia di Minetti vince e convince in casa del Telimar Palermo e si conferma regina delle imprese lontano da Bellariva.

Un successo prezioso per morale e classifica che porta il sette gigliato a due lunghezze dalla zona neutra della classifica, a quattro giornate dal termine e due scontri diretti casalinghi consecutivi la prossima settimana con Ortigia (mercoledì 26 marzo alle 15) e l’Olimpyc Roma (venerdi 28 Marzo alle 18.30).

Per la Florentia al quarto successo esterno della stagione, tre punti d’oro che tengono viva la speranza salvezza diretta (nona posizione) in vista della volta finale con le due siciliane Telimar e Ortigia e la Genovese Iren, finora tutte in svantaggio negli scontri diretti con la squadra di Minetti, in attesa dell’Ortigia prossimo avversario in calendario.

Per il sette gigliato oltre ai tre punti e la prova convincente di squadra, da annotare il ritorno al gol della coppia Bini e Sordini, a referto con quattro reti a testa dopo due giornate di astinenza.