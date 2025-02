Rari Nantes Florentia, con l’Onda Forte finisce pari

Getting your Trinity Audio player ready...

Rari Nantes Florentia – Onda Forte 9-9 (3-3 2-1 4-4 0-1)

RN FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri 1, M. Stocco 1, C. Di Fulvio 1, T. De Mey 2, N. Hofmeijer, T. Turchini, G. Cardoni 1, S. Sordini 2, N. Benvenuti, G. Bini 1, C. Mancini, G. Bianchi, U. Tprvosky. All. Minetti

ONDA FORTE: Piccionetti, F. Maffei 2, B. Sipos, M. Voncina, P. Faraglia 2, A. Barigelli Calcari, I. Bego 3, N. Gatto, S. Boezi, N. Moskov 1, Barillà, S. De Vecchis 1, J. Rubini, P. Fabbri. All. Fabbri

ARBITRI: Ferrari e Carmignani

NOTE: Spettatori 200 circa. Sordini (F) fallisce un rigore, parato da Piccionetti (OF), nel quarto tempo. Superiorità numeriche: RN Florentia 3/10 + 1 rigore, Onda Forte 3/11. Nel terzo tempo uscito per limite di falli Moskov (OF). Nel quarto tempo usciti per limite di falli Hofmeijer (F) e Gatto (OF)

FIRENZE – Tanti errori e pochi gol e alla fine il sedicesimo turno della regular season della serie A1 maschile tra Florentia e Onda Forte Roma finisce in pareggio. Un punto a testa che classifica alla mano non accontenta nessuno, ma premia gli ospiti per morale e ambizioni di salvezza. Per la Florentia un passo falso che lascia l’amaro in bocca più per le aspettative che per il risultato come dichiara a fin partita il tecnico Minetti, che non nasconde la delusione ma non fa drammi.