Rari Nantes Florentia impeccabile fa l’impresa a Bologna

Getting your Trinity Audio player ready...

De Akker Team – Rari Nantes Florentia 9-10 (4-2 3-4 1-3 1-1)

DE AKKER TEAM: Valle, T. Abramson 1, H. Rouwenhorst, M. Bragantini 1, K. Milakovic, Lucci 1, Tringali, Gallo, A. Condemi 2, S. Luongo 4, E. Cocchi, A. Urbinati, M. Pederielli, M. Martini. All. Mistrangelo

RN FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri, M. Stocco, C. Di Fulvio 1, T. De Mey 3, N. Hofmeijer, T. Turchini 1, G. Cardoni 1, S. Sordini 3, N. Benvenuti, G. Bini 1, D. Borghigiani, G. Bianchi, U. Visciani. All. Minetti

ARBITRI: Severo e Nicolosi

NOTE: Usciti per limite di falli Bragantini (D) e Turchini (F) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: De Akker Team 2/14 + 2 rigori e RN Florentia 6/13 + 2 rigori. Spettatori: 150 circa.

BOLOGNA – Punti fondamentali in ottica salvezza per la Rari Nantes Florentia.

Cicali para, De Mey e Sordini segnano e la Rari Nantes Florentia fa bottino pieno alla Carmen Longo di Bologna contro la DeAkker Team.

Nel diciottesimo turno della regular season maschile di serie A1, la Florentia compie l’impresa e porta a casa tre punti d’oro nella corsa salvezza contro un avversario forte e ben organizzato, in piena corsa per la zona play off.

Un successo di carattere e grinta del sette gigliato bravo a ribaltare il pronostico della vigilia e un primo quarto di marca bolognese, dimezzato nel secondo tempo e ribaltato nella seconda parte di gioco con una prova maiuscola di tutta la squadra di Minetti.

Per la Florentia un passo avanti importante per morale e classifica che cancella i fantasmi della settimana scorsa e rimette ordine nella classifica e nel gioco dei biancorossi, oggi implacabili dai cinque metri, in difesa e in fase di superiorità con un bilancio positivo di 6 su 13.

Sabato 22 febbraio a Bellariva altro test verità contro la terza forza del torneo, la corazzata Savona.