Rari Nantes Florentia, sfida proibitiva alla Nannini con la Pro Recco

FIRENZE – Un’altra grande sfida per la Rari Nantes Florentia.

Il big match della settima giornata di andata della regular season maschile di serie A1, fa capolinea alla piscina comunale Nannini di Bellariva dove la Florentia di Luca Minetti ospita i campioni d’Italia e vicecampioni d’Europa della Pro Recco.

Un test sulla carta proibitivo ma sempre ricco di fascino e storia tra due club di alto rango, che in tempi diversi hanno scritto le pagine più importanti della storia italiana ed europea. La Florentia da un lato con la sua storia ultracentenaria i nove scudetti nella pallanuoto e gli oltre cento titoli nel nuoto e nei tuffi. La Pro Recco dall’altro, regina indiscussa italiana ed europea dell’ultimo ventennio e puro serbatoio del settebello campione del mondo.

Nonostante il divario tecnico e le ambizioni in direzione opposta da una parte e dell’altra, tante le emozioni in acqua e fuori. Prima su tutte per il duello in famiglia tra i fratelli Di Fulvio, Carlo e Francesco, ex di turno, così come quello sugli spalti per gli ex Riccardo Tempestini, già tecnico dei liguri e attuale direttore sportivo dei gigliati così come Donato Quinto, preparatore atletico dei gigliati di Minetti, fresco vincitore della Billie Jean King Cup aggregato alla Federazione Italiana Tennis.

Fischio d’inizio sabato 23 Novembre alle 18, dirige il duo Alfi e Torneo. Il match verrà trasmesso in diretta facebook sulla pagina di Italia7 con la telecronaca di Massimiliano Mugnaini.