Rari Nantes Florentia travolta dalla capolista Recco

Pro Recco Waterpolo – Rari Nantes Florentia 18-3 (2-0 4-2 7-1 5-0)

PRO RECCO WATERPOLO: M. Del Lungo, F. Di Fulvio 5, Durik 1, G. Cannella 3, A. Younger 2, A. Fondelli 2, N. Presciutti, L. Demarchi 2, M. Iocchi Gratta 1, J. Larsen 1, F. Condemi, B. Hallock, T. Negri, Haverkampf 1. All. Sukno

RN FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri, M. Stocco, C. Di Fulvio 1, T. De Mey, M. Calamai, T. Turchini 2, G. Cardoni, S. Sordini, N. Benvenuti, N. Hofmeijer, D. Borghigiani, G. Bianchi, U. Trpovski. All. Minetti

ARBITRI: Carmignani e Roberti Vittory

NOTE: Usciti per limiti di falli Stocco (F) e Borghigiani (F) nel terzo tempo, Hofmejer (F) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Recco 4/10 + 3 rigori e Florentia 1/4. Cicali (F) para un rigore a Condemi nel secondo tempo.

RECCO – Nel ventesimo turno della regular season maschile di serie A1 la capolista Pro Recco non fa sconti e doma una Florentia svogliata, con la testa già ai prossimi match.

Per i fiorentini una sconfitta annunciata che cambia parzialmente la classifica dalle altre sedi, in virtù della vittoria dell’Iren contro l’Ortigia e del pareggio nello scontro diretto tra Telimar e Olympic.

Sabato 8 marzo a Bellariva la prima finalina salvezza contro l’Iren Quinto.

La nomina di Minetti

Dalle soddisfazioni in panchina con i colori biancorossi a quelli personali, l’allenatore della Rari Nantes Florentia, Luca Minetti festeggia la chiamata in azzurro come vice allenatore della nazionale italiana Under 19 di Federico Mistrangelo, per il collegiale misto (under 16-19) in programma a Napoli il 9, 10 e 11 marzo.

Per il tecnico fiorentino alla quinta stagione consecutiva alla guida della Florentia, una conferma che arriva dopo la partecipazione come vice di Roberto Brancaccio ai campionati europei Under 19 del 2023 in Croazia, che premia l’ottimo inizio di stagione e la cavalcata trionfale dell’ano scorso in A2, chiusa da imbattuto.

“Ringrazio in primis la Rari Nantes Florentia – conclude – che nonostante le difficoltà mantiene viva la tradizione della pallanuoto fiorentina e Toscana, ancora oggi ad alti livelli, dandomi la possibilità di allenare uno dei club più importanti d’Italia. Inoltre mi fa piacere sottolineare la massima disponibilità concessa dall’altra mia realtà lavorativa Tropos, che mi ha liberato da ogni impegno non appena ricevuta la chiamata dalla Federazione Italiana Nuoto. Il mondo acquatico fiorentino oltre ad essere vivo è molto coeso e compatto”.