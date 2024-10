Rari Nantes neopromossa terribile: vittoria esterna con Onda Forte Roma

Getting your Trinity Audio player ready...

Onda Forte – Rari Nantes Florentia 12-13 (5-5 0-2 4-3 3-3)

ONDA FORTE: Piccionetti, M. Maffei, F. Maffei, M. Voncina, P. Faraglia 1, A. Barigelli Calcari, I. Bego 1, N. Gatto, S. Boezi 2, N. Moskov 7, Barillà, M. Borovcic Kurir 1, C. Rambaldo, Fabbri. All. Kis

RN FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri, N. Hofmeijer, C. Di Fulvio 1, T. De Mey 3, M. Calamai, T. Turchini 1, G. Cardoni, S. Sordini 5, N. Benvenuti, G. Bini 1, C. Mancini 2, G. Gioia, F. Bambi. All. Minetti

ARBITRI: D. bianco e Carmignani

NOTE: Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Onda 5/9 + 4 rigori e Florentia 2/7.

ROMA – La Florentia cavalca in trasferta l’Onda Forte Roma e vola al secondo posto in classifica.

Un successo tanto prezioso quanto bugiardo nel risultato per quanto costruito dalla squadra di Minetti nell’arco dei quattro tempi, aperti con un più due all’intervallo e chiusi con un finale in crescendo e un Sordini show, dopo un piccolo black out a metà terzo tempo, dopo il parziale più quattro 5-9.

Per la squadra di Minetti al terzo risultato utile consecutivo in serie A1 da neopromossa, il trentottesimo in regular season tra serie A1 e serie A2, un successo di grande personalità che lancia il sette gigliato verso i piani alti della classifica, accendendo la fantasia dei più nostalgici, con i piedi ben saldi per terra per il peso dei sette punti in tre partite, come conferma il tecnico biancorosso a fine partita.

Per la Florentia che il 3 novembre nel posticipo della quarta di campionato contro il Brescia sogna l’impresa, un De Mey in grande spolvero con una tripletta e un Sordini in versione settebello autore di una cinquina che lo rende il primo cannoniere italiano con undici reti, alle spalle di Moskov dell’Onda Forte, a quota quattordici, oggi a segno con sette reti e Draskovic del Trieste a quota tredici.