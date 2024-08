San Casciano, Filippo Megli torna dalle Olimpiadi di Parigi e consegna un omaggio al sindaco Ciappi

Getting your Trinity Audio player ready...

SAN CASCIANO – Filippo Megli, orgoglio sancascianese, torna da Parigi e consegna un omaggio al sindaco Ciappi.

Anche se non ha potuto calcare uno dei tre ambiti posti sul podio Filippo Megli, orgoglio sportivo della comunità chiantigiana, rientra in patria nella sua amata San Casciano senza alcun rimpianto ma con la certezza di aver scommesso su tutte le proprie potenzialità fisiche e psicologiche per dare il massimo e conferire prestigio internazionale al nuoto italiano ed in particolare a quello toscano. E con il sorriso e lo sguardo soddisfatto ha voluto consegnare una t-shirt con il logo della manifestazione sportiva, a ricordo e testimonianza dell’esperienza compiuta nella capitale francese, al sindaco Roberto Ciappi che lo ha accolto entusiasta nel suo ufficio.

Reduce da qualche giorno il giovane atleta, membro della delegazione Azzurra per Parigi 2024, ha voluto condividere con il sindaco alcuni dei momenti più belli della sua partecipazione ai giochi olimpici. Megli ha ottenuto un dignitoso nono posto in staffetta 4×200 stile libero, nell’individuale ha conquistato la 13esima posizione nei 200 stile libero.

“Senza dubbio poteva andare meglio – sottolinea il nuotatore – ma sono lo stesso molto contento di aver potuto gareggiare alle Olimpiadi, un’esperienza individuale e di squadra davvero straordinaria che ha permesso di misurarmi con i migliori atleti del mondo e ha lasciato un segno profondo anche perché ho avuto l’occasione non comune di esibirmi davanti a 15mila persone, da questi giorni ho tratto la carica, l’energia giusta per continuare a fare del mio meglio nella disciplina che amo e coltivo da tempo, il prossimo obiettivo è infatti qualificarmi per i giochi della 34esima Olimpiade che si terranno a Los Angeles nel 2028”.

“Filippo Megli è già entrato nella storia del nuoto italiano – dichiara il sindaco Ciappi -avendo per due volte stabilito il record nazionale della specialità duecento stile libero fissandolo in 1.45″67, siamo davvero felici e orgogliosi di avere un grande campione nel nostro territorio, esempio di sacrificio, impegno, dedizione sicuramente un percorso sportivo che testimonia i valori più alti dello Sport da trasmettere alle nuove generazioni”.

Classe 1997, Filippo Megli fino alla terza media pratica nuoto e calcio. Manifesta doti maggiori in vasca e alla fine, grazie al padre, decide di riversare tutte le sue energie in corsia. Nel 2015 ottiene la prima convocazione con la Nazionale. Negli anni si specializza nei 200 stile libero e rappresenta un elemento imprescindibile in staffetta, dove più volte si leva la soddisfazione di salire sul podio a livello continentale. Fuori dalla vasca è uno studente di Economia Aziendale, lui che in futuro vuole subentrare nella conduzione dell’azienda editoriale di famiglia. Legatissimo alle vigne e agli uliveti del Chianti e fanatico della cultura giapponese, il suo motto è ‘Vivere in un mare di sogni in attesa della grande onda’. La sua specialità: 200 stile libero, 4×200 stile libero.