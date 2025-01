Savino Del Bene Scandicci, la capolista Conegliano è troppo forte

Getting your Trinity Audio player ready...

Savino Del Bene Scandicci – Imoco Conegliano 0-3 (21-25,14-25,13-25) SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Bernardeschi n.e., Ribechi, Herbots 5, Castillo (L1), Ruddins, Kotikova (L2) n.e., Mancini n.e., Ognjenovic, Bajema 1, Graziani n.e., Nwakalor 11, Carol 7, Antropova 11, Mingardi 5. All.: Gaspari M. PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Gabi 16, Zhu 17, Seki n.e., Eckl (L2) n.e., Lubian n.e., De Gennaro (L1), Haak 16, Wolosz 5, Adigwe n.e., Lanier n.e., Lukasik, Chirichella 3, Fahr 7, Bardaro n.e.. All. Santarelli ARBITRI: Simbari – Goitre

SCANDICCI – Niente da fare con la corazzata Conegliano per la seconda della classe Savino Del Bene Scandicci.

Che fosse un match pieno di insidie era già preannunciato, ma la squadra di coach Gaspari ha davvero faticato a mantenere il ritmo delle ospiti per tutta la durata della contesa. Se nel primo set Herbots e compagne hanno dato l’impressione di poter impensierire la Prosecco Doc Imoco Conegliano, soprattutto nel finale di una frazione conclusa 21-25, gli ulteriori due parziali disputati hanno visto il predominio delle neocampionesse iridate, efficaci a muro e trascinate dal proprio trio di palla alta.

A livello statistico, la sfida ha visto le pantere vincere nettamente la battaglia a muro (3-12) e al servizio (2-3). Inoltre, anche le percentuali di ricezione (52% -71%) e attacco (51% – 33%) registrano numeri superiori per le ospiti.

L’Mvp del match è Gabi, capace di chiudere con 16 punti (di cui 4 a muro) e un sontuoso 60% nel fondamentale dell’attacco. Per le ospiti in doppia cifra anche la top scorer Zhu (17) e l’opposta Haak (16), mentre per la Savino Del Bene Volley chiudono con più di dieci punti a referto le sole Antropova (11) e Nwakalor (11).

Herbots e compagne subiscono dunque la prima sconfitta interna della stagione, la quarta in serie A1, confermandosi comunque al secondo posto della classifica con 45 punti. Prossimo appuntamento fissato per mercoledì (22 gennaio) alle 20, quando la Savino Del Bene Volley tornerà sul taraflex di Palazzo Wanny per l’ultima sfida della Pool E di Champions Leasgue contro il Bks Bostik Zgo Bielsko Biala. Si tratta di un confronto fondamentale per le ragazze di coach Gaspari, che hanno l’obiettivo di chiudere il proprio girone da imbattute per non rischiare un accoppiamento sfavorevole nei Quarti di Finale della massima competizione europea.

“Il giudizio non può essere che negativo – dice coach Marco Gaspari – perché sappiamo la forza di Conegliano e non possiamo permetterci di andare dalla linea dei 9 metri con poca cattiveria. Un dato che stavo guardando è che abbiamo commesso solo cinque errori in battuta e contro Conegliano è un brutto segnale perché vuol dire che si è rischiato poco, si è osato poco e avete visto voi quando Wolosz ha palla in mano ha a disposizione 5 attaccanti uno più forte dell’altro, che oggi hanno fatto una partita super. Partiamo dal fatto di dar merito a chi ha giocato meglio e chi sta dimostrando di essere in questo momento al top in Italia, in Europa e nel mondo. Chiaro è che, pronti via, siamo partiti non male, ma c’è mancata la qualità dei secondi tocchi. In difesa le ragazze si sono sacrificate, chiaro è che in certi momenti la linea di difesa doveva essere molto avanzata, perché ci passavano sopra e quando le attaccanti avversari passano sopra diventa difficile anche chiedere determinate impostazioni. Ripeto, nella negatività di oggi, quello che mi dispiace di più è non aver visto una squadra strafottente in certi fondamentali. Strafottenza intendo mettere in conto il margine d’errore per mettere in difficoltà una squadra che è veramente forte. Giocando così con loro non si vincerà mai”.

Prima dell’inizio della partita Ekaterina Antropova è stata premiata da Sergio Bazzurro, Presidente della Savino Del Bene Volley, e Sandra Leoncini, consigliera della Savino Del Bene, come Mvp of the month del mese di dicembre. L’opposta toscana è stata infatti decretata la miglior giocatrice della serie A1 dell’ultimo mese del 2024, con un bottino di 167 punti, 18 ace e 24 muri, oltre ad aver ottenuto la palma di migliore in campo nelle sfide contro Pinerolo e Cuneo.