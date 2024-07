Sebastiano Esposito in prestito approda all’Empoli di D’Aversa

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Un colpo di grande prospettiva per l’Empoli in vista della prossima stagione. La società ha ‘regalato’ a mister D’Aversa Sebastiano Esposito, attaccante di proprietà dell’inter e nell’ultima stagione alla Sampdoria. È nazionale under 21.

Sebastiano Esposito è un attaccante di Castellamare di Stabia, classe 2002 (22 anni lo scorso 2 luglio). Cresce nel settore giovanile del Brescia e dal 2017 dell’Inter. Prosegue il suo percorso con i nerazzurri vincendo nel 2018-19 scudetto e Supercoppa Under 17. Dopo la promozione in Primavera, sempre nella stessa stagione, a 16 anni Sebastiano fa l’esordio in Europa League nella sfida con l’Eintracht Francoforte.

Nella stagione seguente il ragazzo viene inserito nel gruppo della prima squadra. Annata significativa per Sebastiano, che a settembre 2019 fa l’esordio in Champions League nelle gara con il Borussia Dortmund per poi trovare spazio anche contro Slavia Praga e Barcellona. Mentre la prima volta in serie A arriva ad ottobre nel 2-2 con il Parma. Passa poco anche per la prima rete perché all’esordio da titolare Esposito lascia il segno nella vittoria con il Genoa.

La stagione 2020-21 si divide tra Spal e Venezia, dove conquista la promozione in serie A, mentre l’anno dopo Sebastiano viene girato in prestito al Basilea. In Superleague Esposito totalizza 6 gol e 5 assist, segnando la sua prima rete in Europa negli ottavi di finale di Conference contro il Marsiglia. Dopo una parentesi all’Anderlecht, a inizio 2023 approda al Bari dove segna 4 gol in 11 partite. Nell’ultima stagione Sebastiano ha segnato 6 reti in 22 gare con la Sampdoria.

In nazionale Esposito partecipa all’europeo Under 17 ed ha all’attivo 11 presenze in under 21.