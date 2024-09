Seconda vittoria in amichevole per la Savino Del Bene Volley contro Perugia

Getting your Trinity Audio player ready...

Black Angels Perugia Volley – Savino Del Bene Volley 0-5 (19-25, 20-25, 14-25, 21-25, 3-15)

BLACK ANGELS PERUGIA: Gryka 2, Traballi 2, Orlandi, Sirressi (L1), Pecorari 1, Ricci 1, Recchia (L2), Bartolini 3, Cogliandro n.e., Cekulaev 11, Németh 14, Gardini 7, Rastelli 1, Ungureanu 7. All.: Giovi A. SAVINO DEL BENE VOLLEY: Herbots 10, Castillo (L1), Ruddins 12, Villani 1, Parrocchiale (L2), Bajema 3, Graziani 7, Nwakalor 11, Carol 6, Baijens 4, Antropova 13, Mingardi 6, Gennari 5, Bernardeschi n.e.. All.: Antiga S. Attacco: 33% – 49% Ricezione Pos. (Prf.): 41% – 43% (21% – 25%) Muri: 5-12 Ace: 4-13

PERUGIA – Ok anche il secondo allenamento congiunto consecutivo con le Black Angels Perugia Volley e secondo successo del precampionato per la Savino Del Bene Volley. Tra le mura del PalaBarton di Perugia, la formazione guidata da coach Antiga ha centrato una vittoria per cinque set a zeroal termine di un’ora e trentasette minuti di sfida.

Per la prima volta si sono viste in campo alcune delle atlete reduci dalle Olimpiadi, comeAntropova, Carol e Castillo, subito titolari. Lo starting six della Savino Del Bene Volley è stato infatti composto da Gennari in diagonale con Antropova, Carol e Nwakalor al centro, Herbots e Ruddins in banda e Castillo come libero.

Perugia è invece scesa in campo con il sestetto formato da Ricci al palleggio, Németh come opposto, Gardini e Ungureanu in banda, con Gryka e Cekulaev come centrali e Sirressi libero.

Vinto il primo set per 19-25, la Savino Del Bene Volley ha poi conquistato anche il secondo per20-25. Il terzo set si è concluso con una nuova affermazione per le ragazze di coach Antiga (14-25), che ha poi iniziato a ruotare le atlete a disposizione, inserendo Camilla Mingardi nel ruolo di opposto.

Mingardi non è stata l’unica giocatrice ad entrare dalla panchina. Nel quarto set, oltre all’opposta bresciana, si sono viste in campo anche Graziani, Baijens, Bajema, Villani e Parrocchiale. Nonostante i cambi, il risultato non è cambiato, con la Savino Del Bene Volley che ha vinto il set per 21-25.

Infine, il quinto set è stato a senso unico, con il tie-break dominato dalle ragazze di coach Antiga (3-15).

Venerdì 13 settembre, la Savino Del Bene Volley tornerà in campo per il terzo test amichevole del suo precampionato. A partire dalle 18, affronterà la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, nel match in programma al PalaCabral di Casalecchio di Reno.