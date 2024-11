Severa lezione da Brescia per la Rari Nantes Florentia di pallanuoto

Getting your Trinity Audio player ready...

Rari Nantes Florentia – An Brescia 8-21

RARI NANTES FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri, M. Stocco 1, C. Di Fulvio, T. De Mey 1, N. Hofmeijer, T. Turchini 1, G. Cardoni 1, S. Sordini 1, N. Benvenuti, G. Bini 3, C. Mancini, G. Gioia, F. Bambi. All. Minetti

AN BRESCIA: T. Baggi-necchi, M. Del Basso 1, S. Guerrato 2, F. Faraglia 3, A. Balzarini 1, T. Gianazza 1, V. Dolce 2, M. Giri 1, J. Alesiani 2, F. Ferrero 5, M. Irving 3, N. Casanova, P. Borsarini. All. Bovo

ARBITRI: Pinato e Braghini

NOTE: Parziali 2-7 1-6 3-3 2-5 Spettatori 150 circa. Nel terzo tempo per la Florentia in porta Gioia. Superiorità numeriche: Florentia 3/11, Brescia 4/9 + 2 rigori. Nessuno uscito per limite di falli.

FIRENZE – Nel quarto turno della regular season maschile il Brescia non fa sconti e condanna la Florentia alla prima sconfitta della stagione.

Una partita difficile come previsto, contro un avversario di grande spessore e di categoria superiore, che nonostante tutto ha visto la Florentia in crescita nella seconda parte dopo un avvio timoroso.

Per i padroni di casa da evidenziare la tripletta di Bini e una buona tenuta fisica al di là del risultato severo condizionato dalla premiata ditta ospite Irving-Ferrero