Si ferma a Novara la striscia di vittorie della Savino Del Bene Scandicci

Getting your Trinity Audio player ready...

Igor Gorgonzola Novara- Savino Del Bene Scandicci 3-2 (24-26, 25-13, 25-19, 22-25, 15-10) IGOR GORGONZOLA NOVARA: Bosio, Bartolucci n.e., De Nardi, Fersino (L1), Alsmeier 20, Ishikawa 18, Mims n.e., Orthmann n.e., Bonifacio 12, Aleksic 14, Mazzaro n.e., Tolok 21. All.: Bernardi L. SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Magnani (L2) n.e., Herbots 13, Castillo (L1), Kotikova, Ognjenovic 2, Bajema, Graziani 9, Nwakalor 10, Carol 6, Baijens n.e., Antropova 20, Mingardi 12, Gennari n.e.. All.: Gaspari M. ARBITRI: Lot – Luciani

NOVARA – Si ferma a quota dieci la striscia di vittorie consecutive della Savino del Bene Scandicic, che cade al tie break contro l’Igor Gorgonzola Novara di coach Bernardi

Imbattuta dal 3 novembre scorso, la squadra di Gaspari si è trovata di fronte un’ottima Novara, motivata dalla rincorsa a un terzo posto che avrebbe però potuto acciuffare solamente con un successo da tre punti.

La posta in palio invece viene divisa in due punti per Novara e uno per la Savino Del Bene Volley, con la formazione guidata da capitan Herbots che, dopo un primo set vinto ai vantaggi per 24-26, ha sofferto molto nel secondo e terzo set, persi rispettivamente 25-13 e 25-19.

Apprezzabile comunque la reazione di una squadra che non si è mai arresa, ha pareggiato il conto dei set sul 2-2, vincendo la quarta frazione per 22-25.

La sfida si così conclusa in un tie break nel quale le padrone di casa di Novara hanno dimostrato maggior lucidità e freschezza, imponendosi per 15-10.

Tra le fila delle piemontesi da segnale ben cinque giocatrici in doppia cifra per punti segnati, con Tolok e Alsmeier rispettivamente protagoniste di prestazioni da 21 e 20 punti.

Quattro giocatrici in doppia cifra anche per la Savino Del Bene Volley, limitata però da un 28% di efficienza offensiva. La formazione di Gaspari, che ha vinto per 11-7 la battaglia a muro, ha infatti avuto percentuali peggiori in attacco e in ricezione rispetto alla Novara di coach Bernardi, con le piemontesi più efficaci anche al servizio (9-5 il conto degli ace).

La Savino Del Bene Volley, che già prima della gara era certa del secondo posto al termine della prima parte di stagione, deve dunque metabolizzare la terza sconfitta in campionato e dovrà prepararsi a tornare in campo il prossimo fine settimana per l’incontro in casa di Cuneo con cui inaugurerà il suo girone di ritorno.

“È stata una partita complicata – dice coach Gaspari – dettata dal fatto che Novara ha giocato una gran pallavolo, soprattutto in battuta. Con più interpreti, ci ha messo in grande difficoltà. Il merito va a loro perché a mio avviso hanno avuto molta più abilità di noi a battere in maniera incisiva ed a gestire bene i colpi d’attacco nelle azioni lunghe e complicate. Da parte nostra è chiaro che arrivavamo alla fine di un ciclo importante, la squadra ha reagito bene durante il primo set, mentre si è lasciata andare nel secondo e nel terzo. Il quarto set, secondo me, è lo specchio di questo periodo della nostra squadra: non bellissima, o meglio non perfetta, ma una squadra generosa che rimane sempre attaccata alla partita. Noi sappiamo che abbiamo dei limiti e di quelli dobbiamo essere consapevoli. Dobbiamo accettarli e cercare di aiutarci quando siamo in difficoltà. La squadra ha reagito alla grande portando a casa un quarto set comunque non banale, dopo il secondo e il terzo persi malamente. Il tie break ci ha visto proprio lottare fino a metà set, poi abbiamo ceduto. Ripeto, a mio avviso, ha meritato Novara, però noi non abbiamo mai mollato. Dispiace perché una vittoria sarebbe stata una bellissima chiusura di un girone d’andata strepitoso se si considera la situazione in cui siamo. È sicuramente positivo aver portato al quinto set una partita dove abbiamo avuto tante difficoltà. Oggi la prima cosa che devo dire è che la squadra ha bisogno di staccare e comunque sono molto grato per come hanno affrontato questo ultimo periodo.”