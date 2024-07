Sorteggiato il girone della Savino del Bene di Champions: ecco le avversarie

Getting your Trinity Audio player ready...

SCANDICCI – Si è tenuto ieri, 16 luglio, in Lussemburgo il sorteggio dei cinque gironi della Cev Champions League 2024-2025.

La Savino Del Bene Volley, che per la prima volta nella sua storia era testa di serie, è stata inserita nel Pool E della massima manifestazione continentale. Quella di quest’anno sarà la quinta partecipazione alla Cev Champions League nella storia del nostro club, la seconda consecutiva dopo quella della stagione 2023-2024.

Insieme alla formazione di coach Stéphane Antiga sono state sorteggiate nello stesso girone le polacche del Bks Bostik Zgo Bielsko Biala, giunte terze al termine dell’ultima Tauron Liga, le tedesche dell’Allianz Mtv Stuttgart, che nelle ultime tre stagioni hanno sempre trionfato nel loro campionato, e la vincente della sfida del terzo turno tra le campionesse della Macedonia del Nord del Rabotnicki Skopje e le vincitrici dell’ultimo campionato rumeno del Cso Voluntari 2005.

Questo il commento del direttore sportivo Francesco Paoletti: “Si tratta della seconda partecipazione consecutiva alla maggiore competizione europea per club, quindi è un grande impegno e una grande responsabilità onorare al meglio questa manifestazione. L’anno scorso abbiamo disputato una Champions League estremamente positiva, con sei vittorie in sei gare, nonostante avessimo le campionesse del mondo dell’Eczacıbaşı nel girone”.

“Sappiamo – prosegue Paoletti – che ogni stagione ha un percorso a sé stante e quest’anno per noi ci sono alcune novità, alcuni cambiamenti, non ultimo quello della guida tecnica. Per questo, sarà importantissimo accorciare i tempi di adattamento alla nuova realtà e farsi trovare pronti ai primi di novembre, quando inizieranno i gironi di Champions League. Il sorteggio, come sempre, è stato impegnativo. Del resto, la Champions League mette di fronte le migliori squadre d’Europa e quindi non è pensabile trovare squadre troppo abbordabili: ogni squadra nasconde delle insidie”.

“Bielsko-Biała è una squadra polacca che sfideremo per la prima volta, ma che è reduce da un bellissimo campionato nella lega polacca, facendo molto bene con alcune vecchie conoscenze del campionato italiano. Sicuramente per quanto riguarda il sorteggio della fascia tre potevamo sperare in qualcosa di meglio: Stoccarda è indubbiamente la squadra più impegnativa del gruppo. Si tratta di una squadra che ha grande esperienza nelle coppe europee ed è estremamente ostica, come dimostrato lo scorso anno, quando hanno fatto un play-off di Champions estremamente positivo. Stoccarda ha delle atlete che sono in questa squadra da molti anni e quindi trovo che sia una formazione da prendere con grande cautela e con grande attenzione, soprattutto per quanto riguarda la gara da disputare fuori casa: sarà molto importante approcciarla bene e magari arrivare anche con una buona posizione in classifica“.