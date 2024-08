Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Sorteggio Conference League, ecco le avversarie della Fiorentina

Sorteggio Conference League venerdì 30 agosto a Monaco per le 36 squadre in gara.

Sei squadre per la Fiorentina guidata da Raffaele Palladino che giovedì 29 agosto ha superato il turno battendo ai rigori Puskas Akademia in Ungheria, decisivi De Gea e capitan Biraghi per il 5-4.

Palladino: “È stato importantissimo passare il turno, fondamentale. Voglio ringraziare i ragazzi perché hanno lottato con cuore e grande coraggio”.

Ecco le sei sfidanti della Fiorentina in Uefa Conference League: Lask (Austria), Apoel Nicosia (Cipro), Vitoria Guimaraes (Portogallo), The New Saints (Galles), San Gallo (Svizzera) e Pafos (Cipro). I New Saints rappresentano la città gallese di Llansantffraid-ym-Mechain e quella inglese di Oswestry, dove giocano le gare interne.

La Fiorentina giocherà contro gli austriaci del Lask in casa, l’Apoel in trasferta, il Vitoria in trasferta, i gallesi del New Saints in casa, il San Gallo in trasferta e i ciprioti del Pafos in casa. Anche per la Conference, come per Champions ed Europa League, non si tratta più di gironi, ma di un campionato aperto con classifica generale finale, in cui ogni squadra affronta sei avversarie (e non otto, come nelle altre due coppe).

La prossima sarà la prima sfida tra Fiorentina e LASK in competizioni europee; in aggiunta, i toscani hanno affrontato otto volte formazioni austriache in questi tornei: il bilancio è di quattro successi, due pareggi e due sconfitte (il match più recente risale al 31 agosto 2023, successo per 2-0 vs Rapid Vienna, nella gara di qualificazione alla Conference League).

Primo incontro tra Fiorentina e APOEL in competizioni europee; più in generale, prima sfida in assoluto tra i toscani e avversarie cipriote in questi tornei – la Viola che affronterà anche il Pafos nell’ultima sfida di questa nuova Conference League.

Il prossimo sarà il primo incontro tra Fiorentina e Vitória in Europa; in aggiunta, i toscani hanno vinto ognuna delle ultime quattro gare contro formazioni portoghesi in competizioni europee (due vs Belenenses e vs Braga) tanti successi quanti quelli ottenuti nelle prime 10 sfide contro queste avversarie nella competizione (3N, 3P).

Prima sfida in assoluto per la Fiorentina sia contro The New Saints (TNS) in competizioni europee sia contro avversarie gallesi in questi tornei.

Il San Gallo sarà la quarta diversa formazione svizzera affrontata dalla Fiorentina in competizioni europee: dopo Grasshopper, Lucerna e Basilea – il bilancio sorride ai toscani che conducono per sei successi a quattro contro queste avversarie nella competizione, due pareggi chiudono il parziale.