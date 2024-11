Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Torino-Fiorentina, Palladino per la quinta vittoria consecutiva

FIRENZE – Torino-Fiorentina domenica 3 novembre alle ore 15 allo stadio Grande Torino.

Partita valida per l’undicesima giornata del campionato di serie A diretta da Federico La Penna della sezione di Roma. Assistenti Capaldo e Politi, con Santoro quarto ufficiale.

Var e Avar sono Di Paolo e Ghersini.

Viola di Raffaele Palladino in cerca della quinta vittoria consecutiva in campionato, reduci dal blitz infrasettimanale 0-1 con il Genoa.

Granata di Paolo Vanoli reduci dal ko infrasettimanale 1-0 all’Olimpico con la Roma, che nelle ultime sei partite hanno messo a segno solo i tre punti della vittoria con il Como.

C’è Moise Kean ma non Danilo Cataldi fra i 24 convocati da Raffaele Palladino per la trasferta con il Torino. L’attaccante aveva saltato la gara esterna con il Genoa per i postumi dell’infortunio alla caviglia subito a Lecce, mentre l’ex centrocampista della Lazio out insieme a Gudmundsson e Pongracic per il problema muscolare che lo ha costretto a saltare anche l’ultima partita.

Presenti nel gruppo i difensori Comuzzo e Moreno reduci da qualche acciacco, confermato il giovane attaccante Tommaso Rubino, 18 anni il 10 novembre, che ha esordito in serie A nel turno infrasettimanale a Genova.

La lista dei convocati per la partita contro il Torino.

1) ADLI Yacine

2) BARONCELLI Leonardo

3) BELTRÁN Lucas

4) BIRAGHI Cristiano

5) BOVE Edoardo

6) COLPANI Andrea

7) COMUZZO Pietro

8) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

9) DE GEA QUINTANA David (P)

10) GOSENS Robin Everardus

11) IKONE Nanitamo Jonathan

12) KAYODE Michael Olabode

13) KEAN Bioty Moise

14) KOUAME Kouakou Christian Michael

15) MANDRAGORA Rolando

16) MARTINELLI Tommaso (P)

17) MARTÍNEZ QUARTA Lucas

18) MORENO Matías Agustín

19) PARISI Fabiano

20) RANIERI Luca

21) RICHARDSON Michael Amir Junior

22) RUBINO Tommaso

23) SOTTIL Riccardo

24) TERRACCIANO Pietro (P)