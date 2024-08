Tre colpi di mercato in extremis per la Fiorentina: Cataldi, Gosens e Bove

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Danilo Cataldi, Robin Gosens ed Edoardo Bove. Sono queste le pedine dell’ultimora, tutte a centrocampo, del calcio mercato della Fiorentina, da affidare a Raffaele Palladino per migliorare le qualità della rosa che ha stentato in questo inizio di stagione.

Cataldi, classe 1994, centrocampista centrale, arriva dalla Lazio. In carriera ha indossato anche le maglie di Crotone, Genoa e Benevento. Con la maglia dei biancocelesti ha disputato 246 presenze, realizzando 10 reti. Nella sua carriera, il nuovo calciatore viola, ha conquistato una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Arriva in prestito con opzione.

Prestito con obbligo di riscatto, al raggiungimento di determinati obiettivi, per il tedesco Robin Gosens, dall’Union Berlino. Gosens, anche lui 1994, centrocampista offensivo, in carriera ha indossato, in Italia, le maglie di Atalanta e Inter. Nell’ultima stagione con la maglia dell’Union Berlino è sceso in campo in 37 occasioni, realizzando 7 reti.

È del 2002, invece, Edoardo Bove, che arriva in prestito con obbligo di acquisto dalla Roma. Nell’ultima stagione ha collezionato 45 presenze, segnando una rete. Il calciatore vanta, inoltre, 12 presenze con la nazionale Italiana under 21. Nella sua carriera, il nuovo calciatore viola, ha conquistato una Uefa Europa Conference League.

Quattro le operazioni in uscita in extremis. La principale è la cessione, ampiamente annunciata, di Amrabat al Fenerbahce, seguita da quelle di Krastev alla Ternana, Fortini alla Juve Stabia e Bianco al Monza.