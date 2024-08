Una Savino Del Bene ambiziosa inizia la stagione agli ordini di Stéphane Antiga

Getting your Trinity Audio player ready...

SCANDICCI – Parte con entusiasmo la stagione della Savino Del Bene Volley.

La squadra ha inaugurato ufficialmente la stagione 2024-2025 nella sua rinnovata sede dove c’è stato il radino per il primo incontro stagionale, che segna l’inizio di una nuova avventura sportiva.

La giornata è stata caratterizzata da momenti di incontro e saluto tra le giocatrici e lo staff tecnico, guidato dal nuovo head coach Stéphane Antiga, oltre che dai controlli medici di rito.

Presenti per il primo giorno della nuova stagione alcuni volti nuovi e alcune vecchie conoscenze, con Giulia Gennari, Emma Graziani, Britt Herbots, Anna Kotikova, Camilla Mingardi, Linda Nwakalor, Beatrice Parrocchiale, Lindsey Ruddins e Francesca Villani, che hanno avuto l’opportunità di conoscere più da vicino il nuovo staff tecnico.

Insieme a loro, il gruppo è stato arricchito dalla presenza delle giovani promesse Alice Bernardeschi, Linda Magnani, Ilaria Menon e Valentina Omonoyan, giocatrici che fanno parte della squadra di Serie B2 della Savino Del Bene Volley. Avranno l’opportunità di sviluppare il proprio talento sotto la guida esperta dello staff tecnico oltre ad integrare il gruppo della prima squadra durante la fase iniziale della stagione.

Assenti giustificate, in quanto impegnate con le rispettive nazionali alle Olimpiadi, le giocatrici Maja Ognjenovic (Serbia), Ekaterina Antropova (Italia), Indy Baijens (Paesi Bassi), Ana Carolina da Silva (Brasile) e Brenda Castillo (Repubblica Dominicana). Queste atlete si uniranno al gruppo al termine degli impegni di Parigi 2024.

Da segnalare inoltre l’arrivo imminente di Kara Bajema, atleta statunitense che, dopo la stagione con il Vero Volley Milano, ha trascorso parte dell’estate in Indonesia, dove ha vinto il campionato con il Jakarta BIN. Dopo questa esperienza in Asia, Kara si aggregherà al gruppo della Savino Del Bene Volley lunedì 12 agosto.

Coach Stephane Antiga, commentando l’avvio della stagione, ha dichiarato: “È una bella giornata, sono contento di cominciare a lavorare con la Savino Del Bene Volley. Con lo staff avevo già parlato in questi giorni, però oggi è la prima volta che siamo tutti insieme in sede. Per quanto riguarda la squadra, ancora non abbiamo tutte le atlete, però abbiamo a disposizione nove giocatrici e quattro giovani che ci daranno una mano con gli allenamenti. Quindi oggi iniziamo con il programma di allenamenti, visto che abbiamo una preparazione abbastanza lunga di nove settimane. A poco a poco poi il gruppo si completerà con l’arrivo di tutte le giocatrici al momento impegnate alle Olimpiadi. È importante lavorare bene e conoscersi al meglio sin dall’inizio della stagione e nella nostra sede abbiamo le migliori condizioni per farlo”.