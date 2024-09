Vittoria al tie break nella prima amichevole della stagione della Savino Del Bene Volley

Getting your Trinity Audio player ready...

Savino Del Bene Volley – Black Angels Perugia Volley 3–2 (25-19, 25-16, 21-25, 20-25, 15-13) SAVINO DEL BENE: Herbots 7, Castillo (L2), n.e., Ruddins 10, Kotikova n.e., Villani 5, Parrocchiale (L1), Bajema 3, Graziani 7, Nwakalor 5, Carol n.e., Baijens 8, Antropova n.e., Mingardi 17, Gennari 4, Magnani (L3) n.e., Bernardeschi n.e.. All.: Antiga S. PERUGIA VOLLEY: Gryka 9, Traballi 10, Orlandi, Sirressi (L1), Pecorari, Ricci 1, Recchia (L2), Bartolini 6, Cekulaev 4, Németh 19, Gardini 11, Rastelli 2, Ungureanu 5. All.: Giovi A. Attacco: 30% – 36% Ricezione Pos. (Prf.): 40% – 38% (30% – 25%) Muri: 18-7 Ace: 9-8

SCANDICCI – Allenamento congiunto per la Savino del Bene Volley con le neopromosse in Serie A1 della Black Angels Perugia Volley.

L’allenamento andato in scena al palasport di Scandicci è iniziato con le rotazioni bloccate e punteggio speciale, mentre successivamente l’allenamento si è svolto come una classica amichevole. Ad imporsi è stata la Savino Del Bene Volley che, dopo aver vinto primo e secondo set con il punteggio di 25-19 e 25-16, è stata rimontata nella terza e quarta frazione di gioco, vinte entrambe da una Perugia in grado di imporsi 21-25 e 20-25. La partita si è così conclusa al tie-break, con la Savino Del Bene Volley che si è aggiudiata il set per 15-13 e dunque la partita per 3-2.

Buone le indicazioni raccolte dallo staff tecnico della Savino Del Bene Volley, che continuerà a lavorare in vista dell’avvio della stagione. Proprio per proseguire nel programma di preparazione, la Savino Del Bene Volley affronterà nuovamente le Black Angels: il prossimo 11 settembre le due squadre torneranno infatti a fronteggiarsi nell’allenamento congiunto in programma al PalaBarton di Perugia.

In attesa dell’arrivo di Maja Ognjenovic, che raggiungerà Scandicci nei prossimi giorni, nell’allenamento congiunto di oggi sono scese in campo tutte le atlete a disposizione di coach Antiga, fatta eccezione per Magnani e Bernardeschi, giovani della squadra di Serie B2, e soprattutto per le giocatrici reduci dalle olimpiadi come Antropova, Carol e Castillo, che si sono aggregate al gruppo solamente nell’ultima settimana. A riposo infine anche la neoarrivata Anna Kotikova.

Le parole di coach Stéphane Antiga: “È buono essere tornati a giocare. Oggi era la nostra prima amichevole e hanno giocato tutte le giocatrici che potevano farlo, mentre le atlete che hanno ricominciato da poco ad allenarsi hanno fatto solamente il riscaldamento di attacco. Abbiamo vinto 3-2 con Perugia e si sono viste anche cose interessanti, ad esempio abbiamo fatto tanti muri ed è una cosa sulla quale abbiamo lavorato tanto in queste settimane di lavoro. Abbiamo sofferto un po’ in ricezione, con Perugia che ha rischiato ed ha servito molto bene, ma le amichevoli sono proprio un bello strumento per capire su cosa dobbiamo ancora lavorare.”