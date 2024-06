Getting your Trinity Audio player ready...

SCANDICCI – Volley A1 Scandicci, Antiga nuovo coach Savino Del Bene

Volley A1 Scandicci, presentazione ufficiale di Stéphane Antiga, neo tecnico Savino Del Bene Volley, squadra finalista playoff 2024 . Antiga riceve il testimone dal tecnico Massimo Barbolini, vice ct della Nazionale femminile azzurra di Velasco.

Galleria degli Specchi di Palazzo Medici Riccardi a Firenze la presentazione di Stéphane Antiga, nuovo coach della Savino Del Bene Volley, e di Marco Sesia, nuovo preparatore atletico della squadra che milita in Nelladia Firenze la presentazione di, nuovo coach della Savino Del Bene Volley, e di, nuovo preparatore atletico della squadra che milita in A1

Presenti Sandra Leoncini, consigliere della Savino Del Bene Volley, e Francesco Paoletti, direttore sportivo della Savino Del Bene Volley.

Antiga: “Il campionato italiano è sicuramente il più forte del mondo, quindi sono molto contento di iniziare a lavorare per la Savino Del Bene Volley, una squadra ambiziosa e che ha fatto molto bene fino ad ora, soprattutto nell’ultima stagione, che è stata bellissima. Sono molto contento di scoprire questo campionato, venti anni dopo la mia ultima volta in Italia. Non voglio però solamente scoprire il campionato, voglio fare bene e continuare il lavoro fatto dalla società, Massimo Barbolini e dal suo staff. Abbiamo una bellissima stagione davanti a noi, anche con la Champions che sarà un obiettivo importante”. Sesia: “È un’emozione venire in una delle società più ambite d’Europa, in una società molto organizzata, che è cresciuta e vuole crescere. Per me è solo motivo di orgoglio, sono molto contento che la dirigenza abbia puntato sulla mia figura e su di me, questo mi dà grande energia per poter lavorare con le ragazze e per essere sempre al 100% sia in campo che fuori.”

Leoncini: “Abbiamo lavorato sulla parte tecnica, inserendo un nuovo allenatore e un nuovo preparatore, e ovviamente sul roster della squadra. Siamo pronti e affronteremo la nuova stagione con entusiasmo, con una nuova guida tecnica che avrà un compito importante, quello di guardare oltre ciò che abbiamo raggiunto. Considerando che l’ultima stagione è andata molto bene, il compito che affidiamo ad Antiga è molto importante, ma siamo contenti della scelta che abbiamo fatto perché pensiamo di aver scelto uno degli allenatori più promettenti in assoluto nel panorama internazionale. Abbiamo individuato in lui la voglia di mettersi in gioco e di farlo nel campionato più importante del mondo, quindi c’è da parte sua una certa sicurezza: la voglia di migliorarsi e di migliorare ciò che gli daremo a disposizione”.

Paoletti: “Abbiamo fatto diversi colloqui e sondaggi e con Stéphane ci siamo trovati allineati su molte vedute, questo ha fatto sì che la scelta ricadesse su di lui”.

Paoletti ha poi ricordato i trascorsi importanti di Antiga, sottolineando i trionfi raggiunti prima come pallavolista e poi come allenatore nel volley maschile, dove da ct della Polonia ha conquistato il campionato mondiale 2014.

Paoletti ha evidenziato come Antiga sia stato in grado di raggiungere risultati eccellenti anche nel volley femminile, guidando la sua ex squadra, il Developres Rzeszów, a ben figurare anche in Champions League.