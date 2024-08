Paura per una fuga di Gpl a un distributore di carburante di Capalbio

Getting your Trinity Audio player ready...

CAPALBIO – Attimi di paura per la fuoriscita di Gpl a un distributore di carburante.

Due squadre e il funzionario tecnico del comando di Grosseto, sono intervenuti sull’Aurelia a Capalbio nel pomeriggio del 24 agosto.

La fuoriuscita del gas, per cause in corso di verifica, ha causato un principio di incendio in prossimità dei contatori elettrici a servizio dell’impianto di distribuzione prontamente estinto dal gestore dell’impianto.

All’arrivo sul posto la squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a delimitare immediatamente la zona e, in collaborazione con un tecnico incaricato della manutenzione dell’impianto, ha provveduto a chiudere tutte le valvole di alimentazione. Per l’intervento la strada statale Aurelia, in prossimità dell’impianto, è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per il ripristino delle condizioni di sicurezza. La chiusura ha causato lunghe code nel traffico di rientro dalle vacanze, fino a otto chilometri.

È stata allertata il nucleo nazionale Nbcr per le eventuali operazioni di travaso del gas in forma liquida.