23.1 C
Firenze
mercoledì 20 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Follonica Summer Nights fa il record con Lucio Corsi: 6mila persone al concerto di chiusura

Un grande abbraccio collettivo attorno alla musica e alla cultura. Il sindaco Buoncristiani e l'assessora Turini: "Una pagina indimenticabile"

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
Follonica Summer Nights fa il record con Lucio Corsi: 6mila persone al concerto di chiusura
Follonica Summer Nights fa il record con Lucio Corsi: 6mila persone al concerto di chiusura (foto ufficio stampa)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FOLLONICA – Una grande serata di musica lunedì sera a Follonica: protagonista Lucio Corsi. 

“Al Parco Centrale è stata scritta una pagina indimenticabile della nostra storia – dicono il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani e l’assessora alla cultura Stefania TuriniOltre 6mila persone, record assoluto, hanno riempito di musica, entusiasmo ed emozioni la serata conclusiva del Follonica Summer Nights, con il concerto attesissimo di Lucio Corsi. Un artista che la città sognava da tempo e che abbiamo fortemente voluto, grazie a un lavoro di squadra con la società Leg che ci supporta e che ha unito energie, passione e tanta determinazione”.

“Un grazie di cuore – continua il sindaco – va alla nostra polizia municipale, ai dipendenti del Comune, alle forze dell’ordine, al personale sanitario, ai volontari instancabili: senza di loro questo risultato straordinario non sarebbe stato possibile. Hanno garantito sicurezza, ordine e, soprattutto, quell’accoglienza calorosa che rende Follonica speciale agli occhi di cittadini e turisti”.

È stato un grande abbraccio collettivo attorno alla musica e alla cultura.

“Un’organizzazione che ci rende orgogliosi e che sarà la base per i tanti eventi futuri, sempre più prestigiosi, che abbiamo intenzione di continuare a regalare alla nostra comunità. Follonica ha dimostrato ancora una volta di avere un cuore immenso”, concludono il sindaco Buoncristiani e l’assessora Turini.

Gli eventi dell’estate 2025 continuano con il programma della Pro Loco di Follonica, altro partner che sta rendendo magica questa stagione.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
23.1 ° C
23.4 °
21.5 °
72 %
0.5kmh
75 %
Mer
33 °
Gio
27 °
Ven
27 °
Sab
30 °
Dom
29 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (20)Eugenio Giani (16)incendio (15)carabinieri (14)incidente (12)Pisa Sporting Club (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati