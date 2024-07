Il governatore Giani a Castiglione della Pescaia presenta il libro su Cosimo I dei Medici

Getting your Trinity Audio player ready...

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani presenta a Castiglione della Pescaia il suo libro Cosimo I dei Medici – Il padre della Toscana moderna (Giunti editore). L’incontro è in programma martedì, 16 luglio, alle 18 a Palazzo Centurioni.

“Siamo felici di ospitare finalmente Eugenio Giani – afferma la sindaca Elena Nappi – nella nostra Castiglione della Pescaia per parlare del Padre della Toscana in un luogo significativo come Palazzo Centurioni, edificio fortemente voluto da Cosimo I de’ Medici e dalla moglie Eleonora di Toledo. Dopo aver inaugurato la scorsa settimana la mostra sul fumetto di Leopoldo II di Lorena, proprio insieme al presidente della Regione, ed aver evidenziato il suo rapporto con la Casa Rossa e la riserva naturale della Diaccia Botrona, con orgoglio ci accingiamo ad ascoltare la storia del primo Granduca di Toscana e della sua Maremma dalla voce di un grande oratore come Giani. Una storia di genio e bellezza, di intrighi e sventure, un legislatore artefice della trasformazione della Toscana in Stato, capace di portare quella che fino allora era stata una piccola potenza regionale al livello delle corti e delle grandi nazioni del Cinquecento”.

Eugenio Giani in questo libro ripercorre la vita e le imprese di governo, il rapporto con le arti e la dimensione di legislatore e statista di Cosimo I. Un omaggio ad una delle figure che ha lasciato il segno nella storia della Toscana rinascimentale, primo granduca di Toscana e artefice delle sua trasformazione in Stato, a 450 anni dalla sua scomparsa.