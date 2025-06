Porto Santo Stefano: fino al 22 giugno barche d’epoca all’Argentario Sailing Week

PORTO SANTO STEFANO – Anche per quest’anno, l’Argentario Sailing Week si conferma tra le manifestazioni più attese nel panorama internazionale della vela classica, richiamando equipaggi da tutto il mondo. L’evento, in programma da oggi (18 giugno) al 22, affonda le sue radici nelle storiche ‘Vele d’Argento’ del 1992 e accoglie una prestigiosa flotta di imbarcazioni suddivise nelle categorie Classici, Vintage, Spirit of Tradition e Classi Metriche.

Ambientata nella seconda metà di giugno, quando le condizioni termiche dell’Argentario sono ideali per la navigazione, la manifestazione propone quattro giorni di regate spettacolari in uno degli scenari nautici più affascinanti del Mediterraneo. Ma l’evento va oltre la competizione: è anche una vera e propria celebrazione dello stile senza tempo delle barche d’epoca e della tradizione marinara.

Le imbarcazioni fanno base nello storico porto de La Pilarella, cuore pulsante di Porto Santo Stefano. Qui, tra una regata e l’altra, equipaggi e visitatori possono godere del fascino del borgo costiero, con i suoi ristoranti, bar e negozi che animano il lungomare.

Tutto ebbe inizio nel 1992, quando un gruppo di soci dello Yacht Club Santo Stefano organizzò la prima edizione de ‘Le Vele d’Argento’, dedicata esclusivamente alle imbarcazioni classiche. L’interesse crebbe di anno in anno, portando nel 1999 alla nascita ufficiale dell’Argentario Sailing Week, come la conosciamo oggi.

A rendere questo evento un riferimento per armatori e appassionati sono la rinomata ospitalità dello YCSS, la qualità delle regate e la suggestiva cornice dell’Argentario, che insieme ne fanno un appuntamento imperdibile nel calendario della vela internazionale.