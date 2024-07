Concorso Città del vino, Comune premiato grazie all’azienda agricola di eccellenza

Getting your Trinity Audio player ready...

MASSA MARITTIMA – Pluripremiata l’azienda agricola La Cura al 22esimo concorso enologico internazionale Città del Vino.

La cerimonia si è tenuta venerdì, 12 luglio, in Campidoglio a Roma nella sala Giulio Cesare di Palazzo Senatorio, dove l’associazione nazionale Città del Vino ha insignito l’azienda massese con ben 4 prestigiosi riconoscimenti: medaglia d’oro per il vino Predicatore 2022 Igt Toscana Rosso Passito; medaglia d’oro per Vedetta 2020 Cabernet Doc Maremma Toscana; medaglia d’argento per il vino Breccerosse 2022 Monteregio di Massa Marittima Docg; e medaglia d’argento per il Merlot 2022 Doc Maremma Toscana.

Nell’occasione è stato premiato anche il Comune di Massa Marittima per i prestigiosi riconoscimenti ottenuti dall’azienda agricola La Cura di Enrico Corsi.

Alla cerimonia di premiazione, che si è svolta a Roma, in Campidoglio, hanno partecipato Lorenzo Balestri, consigliere del Comune di Massa Marittima con delega all’agricoltura e alla transizione digitale ed Enrico Corsi, titolare dell’azienda. Erano inoltre presenti il ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, i titolari delle altre aziende premiate e i sindaci italiani delle Città del vino delle quali fanno parte le aziende vitivinicole e le cantine che hanno ricevuto i riconoscimenti. Lo spirito dell’iniziativa è infatti quello di sottolineare il valore del rapporto tra vino e territorio, premiando insieme le aziende e i Comuni. Sindaci e produttori sono così idealmente uniti nella promozione delle tradizioni e delle eccellenze enologiche.

“Rinnovo i complimenti all’azienda agricola La Cura – commenta Lorenzo Balestri, consigliere di Massa Marittima con delega all’agricoltura e alla transizione digitale – che ha saputo distinguersi a livello internazionale ottenendo ben 4 premi che confermano la qualità e l’eccellenza dei suoi prodotti. È sempre un grande onore per l’amministrazione comunale vedere che le eccellenze di Massa Marittima ottengono riconoscimenti, dando lustro alla nostra città. Il concorso, organizzato ogni anno dall’associazione Città del Vino, rappresenta sempre una interessante opportunità per far emergere le eccellenze e sottolineare l’importanza della valorizzazione dei prodotti del nostro territorio”.

Il concorso, organizzato dall’associazione nazionale Città del Vino, autorizzato dal Masaf con il supporto scientifico dell’Oiv (Organizzazione internazionale della vite e del vino), in questa edizione 2024 ha messo insieme 1300 vini provenienti da 12 paesi di tutto il mondo.