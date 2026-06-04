Maremma promossa, confermata la Bandiera Verde dei pediatri a Castiglione

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Anche per la stagione estiva 2026 il litorale maremmano si conferma tra i preferiti dalle famiglie per la sicurezza e la qualità dei servizi balneari. La costa locale ha infatti ottenuto la Bandiera Verde dei pediatri, il prestigioso vessillo internazionale che individua i tratti di spiaggia più adatti ai bambini. La decisione è arrivata dopo le valutazioni espresse da 3238 medici specialistici italiani e stranieri.

Per la cittadina si tratta di una conferma storica che si ripete senza interruzioni dal 2012, premiando la costanza degli investimenti nell’accoglienza turistica e nella tutela dell’ambiente costiero. I criteri stabiliti per l’assegnazione sono molto severi e riguardano la presenza di spazi ampi tra le postazioni, aree dedicate al gioco, strutture per la ristorazione, acque pulite con fondali che digradano dolcemente e personale di salvataggio costantemente operativo lungo la riva.

La commissione scientifica ha inserito 164 località nella lista ufficiale di quest’anno, di cui 153 si trovano in Italia. In Toscana sono diverse le spiagge premiate con la Bandiera Verde dei pediatri, distribuite tra la Versilia, la costa livornese e la provincia grossetana, dove spiccano anche Follonica, Marina di Grosseto, Principina a Mare e l’area del Monte Argentario. La cerimonia formale di assegnazione dei vessilli ai comuni costieri è fissata per sabato 11 luglio a Termoli.

L’amministrazione comunale ha espresso grande entusiasmo per il risultato che valorizza il lavoro congiunto tra l’ente pubblico e i concessionari dei servizi balneari. “Siamo molto soddisfatti di questa riconferma – dice la sindaca Elena Nappi – che ci aiuta a rispondere e soddisfare le esigenze di tante famiglie che popolano l’estate castiglionese e puntalina”. La prima cittadina ha poi sottolineato come questo traguardo renda le vacanze dei minori un momento di svago in piena sicurezza, offrendo contemporaneamente ai genitori una reale occasione di riposo.