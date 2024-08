Getting your Trinity Audio player ready...

ORBETELLO – Commissione Camera a Orbetello: “Pronto testo legge”.

Commissione Camera a Orbetello, sopralluogo della commissione ambiente della Camera dei Deputati in elicottero in laguna, dove è in corso una strage di pesci

Raccolti oltre 700 quintali di pesce ormai privo di vita.

Il sindaco Andrea Casamenti ha chiesto gli interventi strutturali e i finanziamenti utili a mettere a sistema gli interventi necessari per garantire la buona salute dell’ecosistema lagunare.

Laguna per la quale Regione Toscana ha firmato lo stato di calamità annunciando un milione.

Per il sindaco Casamenti occorrono almeno 5 milioni annui. Il testo di legge, fa presente il relatore Fabrizio Rossi, deputato toscano FdI, ne prevede uno. Marco Simiani, deputato toscano Pd, annuncia un emendamento per portare lo stanziamento ad almeno tre milioni.

Delegazione della commissione ambiente Camera dei Deputati composta da Patty L’Abbate, vicepresidente della commissione, Zaira Rinella, Fabrizio Rossi, Massimo Milani, Marco Simiani, Elisa Montemagni.

Rossi: “Dopo il sopralluogo della Commissione Ambiente presso la Laguna di Orbetello, abbiamo buone e importanti novità: la prossima settimana sarà infatti pronto il testo definitivo della legge, di cui sono relatore e l’istituzione di un fondo permanente di oltre 1 milione per il Consorzio di Gestione della Laguna”.

Simiani: “Alla Laguna di Orbetello servono risorse ed interventi rapidi. Nel nostro sopralluogo con una delegazione della Commissione Ambiente abbiamo constatato la gravità della situazione. Il comitato tecnico scientifico ha specificato con una missiva alla Commissione Ambiente il bisogno urgente di risorse per fronteggiare questa emergenza. Oggi troviamo sul testo arrivato dal relatore solo 1 milione di euro da parte dello Stato ma quasi la metà dovranno essere utilizzati per pagare il personale e le spese di gestione. Presenteremo un emendamento al testo per portare i finanziamenti ad almeno 3 milioni di euro annui (come originariamente previsto dalla mia proposta di legge) e chiederemo al presidente della Commissione Rotelli, vista la drammatica emergenza in corso, di accelerare l’iter del provvedimento”.

Sindaco Casamenti: “Alla delegazione abbiamo illustrato brevemente la situazione e le risultanze del Comitato tecnico scientifico che ha ribadito la necessità e inderogabilità di intervenire con opportune azioni volte a ripristinare l’equilibrio dell’ecosistema. Per l’attuazione di tali interventi è necessaria una rapidissima approvazione della legge nazionale che normi in modo definitivo la gestione della Laguna e preveda necessariamente le risorse necessarie affinché possano essere avviati e messi a sistema interventi strutturali per la salvaguardia del nostro fragile ecosistema”.

“Ormai da anni ci troviamo a dover gestire, in questo periodo, momenti di difficoltà e questa è una condizione che non può ritenersi più sostenibile. Al momento la situazione è stazionaria, purché la zona di Fibbia desti molta preoccupazione e resti sotto strettissimo monitoraggio. Riprendendo le parole del Comitato tecnico scientifico abbiamo necessità che per la salvaguardia della Laguna siano stanziati almeno 5 milioni di euro l’anno, non solo attraverso il contributo regionale, ma anche con l’intervento dello Stato che sarà chiamato a nominare, attraverso il ministero dell’ambiente, l’amministratore del consorzio gestore di quello che nell’attuale disegno di legge viene chiamato il parco ambientale della Laguna”.

Poi Casamenti: “In quest’ottica ho rappresentato l’istanza del Comitato tecnico scientifico che chiede anche la predisposizione di apposito emendamento alla proposta di legge in corso di discussione sulla Laguna che consenta la definizione delle procedure per la movimentazione, in aree ubicate all’interno del contermine lagunare di Orbetello, dei sedimenti risultanti dall’escavo dei fondali, sulla scorta di quanto fatto per la laguna di Venezia”.