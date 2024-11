Getting your Trinity Audio player ready...

MARINA DI GROSSETO – Vannacci a Marina di Grosseto: nasce il movimento politico

Roberto Vannacci a Marina di Grosseto sabato 23 novembre.

Una giornata all’hotel Terme Leopoldo II per far nascere la formazione politica del generale europarlamentare eletto alle Europee 2024 come indipendente nella lista della Lega Salvini.

L’associazione culturale ‘Il mondo al contrario’ cambia veste e si trasforma in associazione politica

Vannacci via Instagram: “Se volete sapere come raddrizzeremo questo mondo al contrario e soprattutto se volete far parte di quei volenterosi sognatori un po’ dissennati che lo raddrizzeranno, venite sabato 23 novembre a Marina di Grosseto e discuteremo come cambiare questa Italia e questa Europa”.

Matteo Salvini, vicepremier e leader Lega: “”Ho la tessera della Lega dal 1991 ed è da 34 anni che provano a fare polemica. Una volta è Zaia, una volta è Vannacci che domani fa un’assemblea a Grosseto. Vannacci è assolutamente utile, positivo e propositivo, dialoga anche con persone che si sono allontanate dalla politica”.

A Marina di Grosseto gli uomini del generale Roberto Vannacci si conteranno, per far nascere la formazione politica a sostegno del generale. L’associazione culturale ‘Il mondo al contrario’, nata subito dopo la pubblicazione dell’omonimo best seller di Vannacci nell’agosto del ’23, guidata da Fabio Filomeni, cambia veste, si trasforma in associazione politica. Si continua però a ribadire che quanto avverrà non porterà a una nuova compagine politica, con lo stesso generale, che – da ultimo lo scorso 6 ottobre – ospite a Pontida ha detto che non è sua intenzione fare un partito personale e lasciare la Lega. “Rimane comitato solo che cambia ragione sociale, da culturale a politica”.

Al primo convegno nazionale del comitato dei fedelissimi di Vannacci, sarà presente lo stesso generale, che chiarirà sugli obiettivi del gruppo dei suoi fan.