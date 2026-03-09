Apnea sotto il ghiaccio, record mondiale per il toscano Luca Casalini

Porto Santo Stefano – Record mondiale d’apnea sotto il ghiaccio per il toscano Luca Casalini, protagonista di un’impresa sportiva straordinaria nel lago di Anterselva, in Alto Adige, dove ha nuotato per 106 metri in apnea sotto la superficie ghiacciata.

L’atleta, originario di Porto Santo Stefano nel comune di Monte Argentario, ha compiuto la prova entrando nella prima apertura praticata nel ghiaccio del lago e riemergendo nell’ultima, dopo aver percorso l’intera distanza sott’acqua senza muta protettiva. Un’impresa che richiede grande preparazione fisica e mentale, oltre a un controllo estremamente preciso della respirazione.

La performance è stata registrata nella disciplina dell’apnea dinamica con pinne, nella quale Casalini ha stabilito il record mondiale apnea sotto il ghiaccio con la distanza di 106 metri. Il giorno successivo l’apneista ha replicato la stessa misura anche nella specialità con monopinna, firmando così un secondo primato mondiale nella stessa competizione.

Il teatro dell’impresa è stato il lago di Anterselva, a oltre 1.600 metri di altitudine, uno dei luoghi europei più utilizzati per questo tipo di prove estreme. In queste condizioni l’acqua raggiunge temperature prossime allo zero e l’atleta deve percorrere la distanza completamente sotto la lastra ghiacciata, emergendo solo nei punti predisposti lungo il percorso.

Durante il terzo tentativo, dedicato alla disciplina senza attrezzature, Casalini ha raggiunto 82 metri, risultato che rappresenta comunque il record italiano della specialità. Il primato mondiale resta invece detenuto dal francese Arthur Guérin-Boëri, che nel 2022 aveva nuotato per 105 metri sotto il ghiaccio in Francia.

L’organizzazione dei tentativi di record è stata curata dall’associazione sportiva Bolzano Sub – Stc Bozen, con uno staff composto da oltre trenta persone impegnate nella sicurezza e nell’assistenza durante la prova. All’evento hanno collaborato anche il Club Subacqueo Rane Nere Trento, il Gruppo Sommozzatori Riva, il Thetis Sub e la Federazione italiana pesca sportiva attività subacquee e nuoto pinnato (Fipsas).

La notizia ha suscitato grande soddisfazione anche nel territorio d’origine dell’atleta. L’amministrazione comunale di Monte Argentario ha infatti espresso le proprie congratulazioni al concittadino per l’importante risultato sportivo raggiunto nelle acque gelide dell’Alto Adige.

Casalini non è nuovo a questo tipo di sfide. Già negli anni scorsi si era allenato nelle acque ghiacciate del lago di Anterselva, partecipando a prove sotto il ghiaccio senza l’obiettivo di stabilire primati. Con i risultati ottenuti quest’anno, l’apneista dell’Argentario entra ora tra i protagonisti delle imprese più significative nell’apnea internazionale.