Ballista (Enilive): “Bioraffineria Gela tra i primi impianti Saf in Europa”

(Adnkronos) – “L’impianto di Gela è il primo di Saf di grande scala non solo in Enilive, ma anche in Italia ed è tra i primi in Europa: parliamo di 400 mila tonnellate all’anno di Saf, quasi un terzo della domanda di Saf prevista nel 2025” a livello continentale. Questo “conferma la rilevanza del sito di Gela che quest’anno celebra 60 anni di attività: un traguardo rilevante. Fino al 2014 era un petrolchimico, nel 2019 è diventata la seconda bioraffineria di Eni”. Lo ha detto Stefano Ballista, amministratore delegato Enilive, oggi all’Adnkronos, nel corso di un evento nella città siciliana per annunciare “un nuovo importante obiettivo raggiunto, ovvero l’avvio della produzione di Biojet o Saf”, Sustainable aviation fuel, carburante sostenibile per l’aviazione. “I biocarburanti – spiega Ballista – possono fornire un contributo immediato alla riduzione delle emissioni. Lo possono fare, non solo per il trasporto leggero, ma anche in settori, come l’aviazione e il marittimo. Il Saf è, al momento, l’unica soluzione per la decarbonizzazione del trasporto aereo. Già oggi si può utilizzare in miscela il Saf, fino al 50%, nei motori degli attuali aeromobili. Enilive ha l’obiettivo di proseguire quanto avviato con Gela – aggiunge – e quindi di aumentare la capacità di produzione di Saf e raggiungere 1 milione di tonnellate nei prossimi anni, con ulteriore crescita fino a 2 milioni di tonnellate, quindi un raddoppio ulteriore, entro il 2030. L’hvo – sottolinea – è diesel, ma prodotto da materia prima rinnovabile, analogamente al Saf ma, in questo caso, per trasporto su strada. Questo è utilizzato nelle motorizzazioni diesel, più recenti. Il messaggio è che c’è una soluzione che consente già oggi di muoverci in modo più sostenibile. Questo percorso caratterizzarà tutti i prossimi investimenti in cui l’opzione di produrre Saf sarà un perno”. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)