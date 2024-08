WellWeek, dal 16 al 22 settembre Festival itinerante Sostenibilità e Benessere

(Adnkronos) – WellWeek 2024, il Festival itinerante dedicato all’innovazione sostenibile di transizione verso una ‘Smart Life’, si prepara a debuttare dal 16 al 22 settembre nelle città di Milano, Roma e Napoli. Questo evento unico nel suo genere esplora come la tecnologia e le pratiche sostenibili possano trasformare la vita quotidiana degli italiani, ponendosi come il più grande festival dedicato alla sostenibilità e al benessere nel panorama italiano. Un incontro di istituzioni, imprese, università e innovatori. Patrocinato da Regione Lombardia, Regione Lazio e Regione Campania, WellWeek riunisce un vasto insieme di istituzioni, aziende e Università per discutere e promuovere soluzioni innovative che migliorino la qualità della vita e proteggano il nostro ambiente. Ecco alcuni aspetti chiave di WellWeek 2024. 72 aziende partner: il coinvolgimento di grandi aziende nazionali e internazionali sottolinea l’importanza strategica dell’evento, rendendolo un punto di riferimento per l’industria e un’opportunità unica per il networking e la creazione di sinergie tra diversi settori. Oltre 300 Speaker di rilievo: esperti e leader del settore si alterneranno sui palchi dei Forum per discutere temi come l’innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale, il benessere e la mobilità intelligente. Oltre 140 aziende candidate al Green Economy Award e coinvolgimento di oltre 5.000 partecipanti: Professionisti, cittadini, manager e stakeholder saranno presenti per scoprire e partecipare a workshop, conferenze, ed eventi esperienziali. Sostegno della Marina Militare con la Lega Navale e dei Circoli Nautici: la partecipazione di 22 circoli nautici, la Lega Navale Italiana e la Marina Militare alla Axerta Castle Cup aggiunge prestigio e rilevanza all’evento, rafforzando l’importanza del legame tra innovazione e tradizione; 30 barche partecipanti alla competizione velica nel golfo di Napoli. Programma dettagliato delle tappe. Milano (16-17 settembre): serata di apertura – Milano Smart Life (16 settembre). Il Festival prende il via a Milano con un evento esclusivo che esplora come l’innovazione tecnologica possa migliorare il benessere quotidiano. La serata si terrà in una location d’eccezione, con interventi di personalità di spicco nel campo della tecnologia e della sostenibilità. Edutainment e Intrattenimento: il programma prevede una serie di momenti formativi e di intrattenimento che stimoleranno la riflessione e l’interazione tra i partecipanti. Talk Show di alto profilo e speech: relatori e opinion leader condivideranno le loro visioni su tematiche chiave come la salute, l’apprendimento continuo, la sostenibilità e la mobilità intelligente. Networking e apericena milanese: un’occasione esclusiva per connettersi con stakeholder aziendali, rappresentanti istituzionali e gli speaker del festival in un ambiente informale e conviviale. Learning Forum (17 settembre). La quarta edizione del Learning Forum, ospitata presso l’Auditorium Testori di Palazzo Regione Lombardia, esplorerà il legame tra apprendimento continuo e benessere aziendale. Gli interventi saranno focalizzati sull’importanza delle tecnologie digitali per la formazione e lo sviluppo delle competenze, unendo esperienze pratiche e teorie innovative. Sinergia tra formazione e benessere: le aziende possono trarre vantaggio da un approccio olistico che integra la formazione continua con il benessere dei dipendenti, creando ambienti di lavoro più produttivi e soddisfacenti. Tecnologie avanzate e intelligenza artificiale: strumenti innovativi per raggiungere obiettivi aziendali e personali, valorizzando il potenziale umano attraverso l’adozione di nuove tecnologie. Roma (18 settembre): Mobility Forum. La tappa romana si concentra sulla transizione digitale e sulla mobilità sostenibile, due pilastri fondamentali per le città del futuro. Gli eventi offrono uno spazio di confronto tra cittadini, aziende e istituzioni per esplorare soluzioni intelligenti per il trasporto urbano e la qualità della vita. Smart city e innovazione digitale: discussioni su come l’adozione di tecnologie avanzate possa trasformare le infrastrutture urbane, migliorando l’efficienza e riducendo l’impatto ambientale. Inclusività e accessibilità: strategie per rendere le città più inclusive e accessibili, garantendo che i benefici dell’innovazione siano condivisi equamente tra tutti i cittadini. Napoli (19-22 settembre). Green Economy Award, 19 Settembre: un riconoscimento prestigioso per le eccellenze italiane nel campo della sostenibilità e del benessere. Il premio, presentato presso il Salone Margherita di Napoli, celebrerà le aziende e i manager che hanno dimostrato leadership nell’implementare pratiche sostenibili e innovative nelle loro strategie aziendali. La giornalista Maria Soave, conduttrice di Agorà Estate su RAI, condurrà la serata, aggiungendo prestigio e autorevolezza all’evento. Spettacolo Musicale di Giuseppe Galiano: Il Maestro Giuseppe Galiano, talentuoso direttore d’orchestra e pianista, arricchirà la serata con un’esibizione musicale che sottolinea l’importanza dell’arte e della cultura nella promozione dei valori della sostenibilità. Forum Sostenibilità (20 settembre): Un evento che pone l’accento sul turismo sostenibile e sull’alimentazione di qualità, esplorando come il cibo e la cultura possano essere vettori di benessere e innovazione. ○ Presenza di Luigi Monfredi, giornalista – caporedattore presso Rainews24 – Redazione società e ambiente di RAI – Radiotelevisione italiana. Kayak E-bike Experience: Un’opportunità per scoprire i luoghi nascosti di Napoli attraverso un’esperienza unica tra terra e mare, ideale per il turismo culturale e il team building. ANM Metro Tour: Un tour culturale gratuito che permette di esplorare le più belle Stazioni dell’Arte della metropolitana di Napoli, un esempio di come l’arte e l’innovazione possano migliorare l’esperienza urbana. Axerta Castle Cup (21-22 settembre): La regata velica che celebra il patrimonio culturale e turistico dell’Italia. Questa competizione, che si svolge nelle acque di Ischia e Napoli, unisce la passione per la vela con un impegno concreto per la sostenibilità e il turismo responsabile. Sailing Fest a Ischia (21 Settembre): Un evento esclusivo presso il rinomato locale ‘O Rangio Fellone, parte del Punta Molino Beach Resort Thermal Spa. La serata includerà spettacoli, musica dal vivo, cena e networking con vista sul Castello Aragonese. Regata Velica e premiazione (22 settembre): la regata partirà dalle acque di Ischia e si concluderà nella rada di S. Lucia a Napoli. La premiazione avverrà presso il Circolo Canottieri Napoli, seguita da una cena di gala. WellWeek 2024 è un’occasione importante per esplorare come l’innovazione e la sostenibilità possano trasformare il nostro modo di vivere. Invitiamo tutti a unirsi partecipando agli appuntamenti culturali, formativi, esperienziali, sportivi, di networking, in questo viaggio verso un futuro più sostenibile e intelligente. 